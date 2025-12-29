Früherkennung rettet Leben: Screeningtag am Klinikum Gütersloh gut besucht

Gefäßchirurgie informiert über Risiken des Bauchaortenaneurysmas

Gütersloh. Rund 50 Besucherinnen und Besucher nutzten beim heutigen Bauchaortenaneurysma-Screeningtag im Klinikum Gütersloh die Möglichkeit, ihre Bauchschlagader per Ultraschall untersuchen zu lassen. Die Klinik und das Medizinische Versorgungszentrum für Gefäßchirurgie sensibilisierten mit Vorträgen, Beratung und individuellen Untersuchungen für die oft unterschätzte Gefahr eines Bauchaortenaneurysmas.

Den Auftakt des Aktionstages bildete ein einführender Vortrag von Fahed Kazkaz, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie. Er erläuterte, wie eine Erweiterung der Hauptschlagader im Bauch entsteht, warum sie oft keine Beschwerden verursacht und weshalb Früherkennung entscheidend ist. „Ein Bauchaortenaneurysma bleibt häufig lange unbemerkt und kann im Ernstfall reißen – dann besteht sofort Lebensgefahr“, betonte Kazkaz. „Mit einer einfachen, schmerzlosen Ultraschalluntersuchung lässt sich das Risiko jedoch frühzeitig erkennen.“

Von einem Bauchaortenaneurysma sind vor allem Menschen über 60 Jahre betroffen. Ab einem bestimmten Durchmesser steigt das Risiko eines Risses deutlich an. Deutschlandweit sterben jedes Jahr schätzungsweise zehntausend Patientinnen und Patienten an den Folgen einer geplatzten Bauchschlagader.

Beim Screeningtag wurden im Klinikum Gütersloh mehrere bislang unbekannte Erweiterungen entdeckt, die nun in regelmäßigen Abständen weiter beobachtet oder – falls erforderlich – behandelt werden. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten jedoch sofort Entwarnung. So auch Marianne Berenbrink aus Gütersloh, die sich vor Ort untersuchen ließ: Die Ultraschalluntersuchung zeigte keinerlei Auffälligkeiten.

Der Screeningtag ist Teil einer bundesweiten Aufklärungsinitiative der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin. Neben den Untersuchungen standen die Ärzte der Gefäßchirurgie für individuelle Fragen zu Risikofaktoren, Prävention und modernen Therapieoptionen zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen und Menschen dazu zu ermutigen, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen“, so Kazkaz. „Früherkennung kann Leben retten – und der Screeningtag hat wieder gezeigt, wie wichtig dieses Angebot ist.“