Freier Eintritt ins Marta Herford

Ausstellungseröffnung mit neuer Museumsdirektorin Kathleen Rahn.

Herford. Am Sonntag, den 6. März, bietet das Museum Marta Herford freien Eintritt und ein vielfältiges Programm: Ab 11.30 Uhr wird die Ausstellung „Marta Maps – Neue Routen durch die Sammlung“ eröffnet. Die neue Marta-Direktorin Kathleen Rahn und ihr Team freuen sich auf persönliche Begegnungen und darauf, mit den Besuchenden ins Gespräch zu kommen.

Die Begrüßung durch Kathleen Rahn wie auch die Einführung durch die Ausstellungskuratorinnen Franziska Brückmann und Tanja Korte laufen ganztägig als Film-Loop im Marta-Forum. An diesem Tag haben die Besuchenden auch das letzte Mal die Möglichkeit, die groß angelegte Themenausstellung „Look! Enthüllungen zu Kunst und Fashion“ zu erleben. Begleitend dazu finden um 12 und um 15 Uhr öffentliche Führungen statt, die Informationen zu den ausgestellten Künstler*innen und ihren Werken bieten (ohne Anmeldung, max. 10 Personen, 3,50 Euro).

Auch Architektur-Interessierte kommen auf ihre Kosten: Um 14 Uhr bietet die Führung durch die Gehry Architektur Gelegenheit, das einzigartige Marta-Bauwerk zu erkunden (ohne Anmeldung, max. 10 Personen, 3,50 Euro).

Von 14 bis 16.30 findet in der Marta-Lobby zudem ein offenes Mitmachangebot für Familien statt, bei dem Kinder und Erwachsene gemeinsam aktiv werden können (ohne Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl, kostenfrei).

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Exklusiv für die Eröffnung erwartet die Besuchenden in der kupferbar im Marta ein gastronomisches Angebot mit Getränken und kleinen Speisen.

Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus unter: www.marta-herford.de.