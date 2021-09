Fraunhofer IEM als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet

Kreis Paderborn. Das Arbeits- und das Familienleben aufeinander abzustimmen ist immer wieder eine Herausforderung. Ob flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder Möglichkeiten zur Kinderbetreuung – das Fraunhofer IEM engagiert sich in vielen Bereichen dafür, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese meistern können. Dafür wurde das Forschungsinstitut am 16. September 2021 mit dem Siegel Familienfreundliches Unternehmen im Kreis Paderborn ausgezeichnet.

„Das Fraunhofer IEM ist vielfältig, und so sind es auch die Lebenssituationen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir versuchen, möglichst unterschiedliche Angebote zu machen, auf die sie – je nach familiärer Situation – zurückgreifen können“, erläutert Anell Bernard, Beauftrage für Chancengleichheit am Fraunhofer IEM, die die Auszeichnung im Werft-Hangar des Flughafen Paderborns gemeinsam mit Institutsleiter Prof. Ansgar Trächtler entgegennahm. Das Paderborner Forschungsinstitut macht seinen rund 230 Mitarbeitenden Angebote in verschiedenen Bereichen.

Arbeitszeit und -Ort flexibel gestalten

Verschiedene Teilzeitmodelle, auch für Führungskräfte

Gleitzeit und flexible Pausen

Homeoffice und mobiles Arbeiten

Befristete Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit

Auszeiten als Chance begreifen

Nach einer beruflichen Pause (etwa durch Eltern- oder Pflegezeit) unterstützt das IEM den Wiedereinstieg durch eine frühzeitige Planung und ausführliche Einarbeitung. Es ist Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch möglich, während ihrer Auszeit Kontakt zum Institut zu halten und z.B. an Veranstaltungen teilzunehmen.

Familien einbinden

Veranstaltungen für Familien: Tag der offenen Tür, Forscher:innentag, etc.

Eine Mit-Kind-Box ermöglicht die flexible Beschäftigung von Kindern im Institut, wenn zum Beispiel die KiTa spontan schließt.

Bereitstellung von voiio, einer Plattform für betriebliche Familienfreundlichkeit. Vielfältige Angebote wie virtuelle Kinderbetreuung, Beratungs- und Coachingangebote oder Sportangebote zahlen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein.

Familienfreundlichkeit leben

Familienfreundlichkeit ist im Institutsleitbild des Fraunhofer IEM fest verankert. Insbesondere die Führungskräfte sorgen durch Information und eigene Weiterbildung dafür, dass sie auch gelebt wird.

Die Beauftragten für Chancengleichheit sind im Führungskreis angesiedelt und bringen hier aktuelle Themen ein.

Das Siegel familienfreundliches Unternehmen ist eine wertvolle Auszeichnung, die die Institutskultur des Fraunhofer IEM sichtbar macht. „Ein ausgeglichenes Berufs- und Privatleben wird für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wichtiger“, erklärt Prof. Ansgar Trächtler. „Das Siegel zeigt nun: Am Fraunhofer IEM ist so etwas möglich. Für uns als Forschungsinstitut, das immer auf der Suche nach gut ausgebildeten, kreativen Köpfen ist, ist diese Botschaft sehr wichtig.“

Hintergrund: Die Auszeichnung familienfreundliches Unternehmen

Die Auszeichnung ist ein Kooperationsprojekt des Kompetenzzentrums Frau und Beruf OWL mit der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld und den Kreisen. Die Auszeichnung findet im 2-Jahres-Rhythmus statt. Bisher wurden im Kreis Paderborn in den Jahren 2017 und 2019 insgesamt 52 Unternehmen – vom Handwerksbetrieb über Architekturbüros bis zu größeren Unternehmen mit 2.500 Beschäftigten – ausgezeichnet. Infos unter https://www.ostwestfalenlippe.de/owl-gmbh/kompetenzzentrum-frau-und-beruf-owl/auszeichnung-familienfreundliche-unternehmen/

Das Fraunhofer IEM

Wie sieht das Engineering der Zukunft aus? Zu dieser Frage entwickelt das Fraunhofer IEM in Paderborn überzeugende Lösungen – von der Geschäftsidee über die Umsetzung bis zum Markterfolg. Im Fokus stehen intelligente Produkte, Produktionssysteme, Dienstleistungen und Softwareanwendungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten interdisziplinär an neuen Methoden, Werkzeugen sowie Prozessen und setzen innovative Technologien ein, um die Wettbewerbsfähigkeit von Kunden und Partnern langfristig zu sichern.

