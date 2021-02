Frauenkalender 2021: „Einfach machen!“

Angebote rund um den Internationalen Frauentag am 8. März

Gütersloh. Zum Internationalen Frauentag am 8. März gibt es in Gütersloh jedes Jahr ein Programmheft mit vielfältigen Veranstaltungen: Mit dem „Frauenkalender 2021“ wollen zahlreiche Institutionen, Verbände und Parteien im Kreis Gütersloh Mädchen und Frauen informieren, unterhalten und vernetzen und somit ein Zeichen für Veränderung und für Geschlechtergerechtigkeit setzen. Auch in diesem Jahr bietet der Frauenkalender wieder spannende Programmpunkte an. Unter dem Motto „einfach MACHEN, mutig – anders – gemeinsam“ sind vom 19. Februar bis zum 25. März Vorträge, Filme, Konzerte, Infoabende, Workshops und Aktionen für alle Altersgruppen und unterschiedlichen Interessen geplant. Viele der Angebote finden digital statt, einige sind unter Vorbehalt als Präsenzveranstaltungen geplant.