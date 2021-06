FH Bielefeld erneut als familiengerechte Hochschule ausgezeichnet

Zum vierten Mal in Folge erhält die FH Bielefeld das Zertifikat zum „audit familiengerechte Hochschule“. Mit der Auszeichnung gehen zahl­reiche Maß­nah­­men zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie einher.

Bielefeld. Der Fachhochschule (FH) Bielefeld wurde am 22. Juni zum vierten Mal das Zertifikat zum „audit familiengerechte hochschule (fgh)“ durch die berufundfamilie Service GmbH verliehen. In den letzten zwölf Monaten hat die FH Bielefeld erfolgreich das dazugehörende Verfahren durchlaufen. Durch Angebote wie Gleitende Arbeitszeiten, Nachteilsausgleiche und Beratungsangebote unterstützt die Hochschule die Vereinbarkeit von Studium und Familie beziehungsweise Beruf und Familie. Bereits seit 2011 ist die FH Bielefeld berechtigt, das Zertifikat zu führen.

Unterstützung für Studierende und Beschäftigte

Zu den wichtigsten Maßnahmen der vergangenen drei Jahre gehört die Integration eines Nachteilsausgleichs­para­grap­hen in den Rahmenprüfungsordnungen für Bachelor- und Masterstudiengänge. Studierenden, die Familienmitglieder betreuen oder pflegen, stehen damit Erleichterungen im Studium und bei den Prüfungen zu. So bekommen die Studierenden beispielsweise mehr Zeit für die Bearbeitung von Hausarbeiten oder können alternative Prüfungsformate ablegen. Überdies unterstützt die FH Bielefeld Studierende mit Kindern durch kostenlose Kinderbetreuungsangebote sowie Still-, Wickel- und Eltern-Kind-Räume.

Auch für Beschäftigte wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie verabschiedet, darunter die Dienstvereinbarung zur Gleitenden Arbeitszeit und zur Alternierenden Telearbeit.

Damit nicht genug: Durch den Vertag mit dem externen Pflegedienstleister „Amiravita“ erhalten Studierende und Beschäftigte Unterstützung bei Fragen rund um Pflege von Angehörigen.

Familienvereinbarkeit als selbstverständliches Element der Hochschulkultur

Die Projektleiterin des Audits fgh, Frau Prof. Dr. Ulrike Settnik, verweist auf den Einsatz aller Hochschulangehörigen, die aktiv an Entwicklung und erfolgreicher Umsetzung fa­mi­lien­freundlicher Maßnahmen mitgewirkt haben: „Gemeinsam arbeiten wir daran, dass das Thema Vereinbarkeit bzw. Familiengerechtigkeit noch stärker als selbst­ver­ständliches Element unserer Hochschulkultur dauerhaft gelebt wird.“

Erfahrungen aus den letzten Monaten nutzen

Für die nächsten Jahre werden die bestehenden Regelungen, Angebote und Maßnahmen bedarfs­ge­recht weiterentwickelt. So sollen die Erfahrungen aus dem Homeoffice während der Corona-Pandemie für weitere Schritte genutzt werden. Im Themenkomplex „Service für Familien“ wird es außerdem darum gehen, eine an den Bedürfnissen ausgerichtete familienfreundliche Infrastruktur für den Campus Gütersloh zu schaffen.

audit familiengerechte hochschule (fgh)

Mit dem audit familiengerechte hochschule arbeiten Universitäten, Hochschulen und Akademien aktiv an ihrem Ziel, Studien- und Arbeitsbedingungen familiengerecht zu gestalten. Verliehen wird das Zertifikat von der berufundfamilie Service GmbH, eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung.