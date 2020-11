Informationsveranstaltung der Fachhochschule der Diakonie

Bielefeld-Bethel. Die Fachhochschule der Diakonie (FHdD) in Bielefeld-Bethel veranstaltet am 11. November 2020 ab 17 Uhr einen Informationsabend zu ihren Bachelor- und Master-Studienangängen. Am Ende der Veranstaltung (etwa 18:45 Uhr) haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit zur individuellen Beratung durch die Dozentinnen und Dozenten der FHdD. Der Informationstag findet im Haus Groß Bethel, Bethelweg 8, in Bielefeld-Bethel statt.

Nähere Informationen erhalten Interessierte über die kostenlose Telefon-Hotline: 0800 34 34 256 und im Internet unter www.fh-diakonie.de. Anmeldungen zu dem Informationsabend per Mail über info@fh-diakonie.de.