Erster neuer Vamos startet in Linienbetrieb

Bielefeld. Alle technischen Prüfungen sind absolviert, die Zulassung liegt vor: Heute startet der erste neue Vamos in den Stadtbahn-Linienbetrieb. Die Jungfernfahrt erfolgte am Morgen auf der Linie 4 Richtung Lohmannshof.

Anfang Dezember vergangenen Jahres war der Wagen der neuesten Vamos-Generation bei moBiel eingetroffen. Seitdem sind notwendige Tests und Anpassungen für den Betrieb im Liniennetz durchgeführt worden. Vorletzte Woche erfolgte schließlich die Typzulassung durch die technische Aufsichtsbehörde in Düsseldorf.

Wie die ersten sechs der insgesamt 24 neuen bestellten VamosBahnen ist die Bahn noch mit Trittstufen ausgestattet. Spätere Modelle kommen ohne Trittstufen aus, weil sie ausschließlich auf Linien mit Hochbahnsteigen betrieben werden.

Mittlerweile ist auch der zweite Wagen der neuen VamosGeneration in Bielefeld eingetroffen. „In den kommenden Tagen wird die Endabnahme erfolgen, so dass auch dieser Vamos zeitnah in den Linienbetrieb starten kann“, sagt Ralf Schönenberg, Leiter Fahrzeuge bei moBiel.