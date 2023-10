Ende der Ausstellung „SHIFT – KI und eine zukünftige Gemeinschaft“

Herford. Nicht verpassen − noch bis zum 15.10. ist die Ausstellung „SHIFT – KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ im Marta Herford zu sehen! Interessierte können die Chance nutzen, die Ausstellung in ihren letzten Wochen zu besuchen und an den letzten Führungen teilzunehmen. Zum Abschluss der Marta-Schau wirft Kuratorin Ann Kristin Kreisel einen letzten persönlichen Blick auf ausgewählte Werke und gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Letzte Führungen durch die Ausstellung können am Samstag, 07.10. & 14.10., und Sonntag 08.10. & 15.10., um 15 Uhr sowie am Marta-Mittwoch, den 11.10., um 18 Uhr besucht werden. In einem einstündigen Gespräch mit eine*r freien Kunstvermittler*in erhalten Teilnehmende eine Einführung in die gezeigten Werke und haben noch einmal die Möglichkeit, Fragen an die Kunst zu stellen (Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung).

Am Sonntag, den 15.10., um 16 Uhr lädt Marta-Kuratorin Ann Kristin Kreisel zum Abschluss der Ausstellung zu einem letzten Rundgang durch die Marta-Schau „SHIFT – KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ ein. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wirft sie einen letzten Blick auf die neun internationalen künstlerischen Positionen, welche die komplexen gesellschaftlichen Zusammenhänge von Künstlicher Intelligenz reflektieren und in raumgreifenden Installationen sinnlich erfahrbar machen (Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung).