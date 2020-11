EDEKA Foodservice öffnet C+C-Märkte in NRW für Privatkunden im gesamten November 2020

Minden. Nachdem das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Datum Gleichstellung in Nordrhein -Westfalen am 30.10.2020 eine befristete Nutzungsänderung 31.10.20 für Cash-& -Carry – Märkte erlassen hat, öffnet EDEKA Foodservice die Türen seiner C+C – Abholmärkte vom 2. bis 30. November für Endverbraucher ohne Kundenkarte(Supermarktkunden). Bisher waren die Betriebe des Foodservice – Unternehmens aus dem EDEKA – Verbund ausschließlich für registrierte Gewerbetreibende zugänglich.

Privatkunden können in den Großmärkten in Bielefeld, Bochum, Herford, Minden und Rheine einkaufen Ab sofort können Endverbraucher somit ohne Kundenkarte in den Großmärkten an den nordrhein- westfälischen Standorten Bielefeld, Bochum, Herford, Minden und Rheine in den speziell auf den Bedarf von Großverbrauchern ausgelegten Sortimenten stöbern und ihren alltäglichen Bedarf an Food- und Nonfood – Artikeln decken. Selbstverständlich wurden auch alle notwendigen Hygienemaßnahmen zum Schutz aller Kunden und Mitarbeiter getroffen, um auf der Fläche ein sicheres Einkaufen zu gewährleisten .Geräumige Verkaufsflächen und breite Sortimente ermöglichen eine erweiterte Warenversorgung Die großflächigen C+C -Abholmärkte der EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG zeichnen sich insbesondere durch breite Gänge und Sortimente in Großgebinden aus, die insbesondere auf die Kundengruppen aus den Branchen Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Handel ausgelegt sind. Diese Beschaffenheit der Großmärkte sorgt somit auch während des bevorstehenden „Lockdown Light“ im Rahmen der anhaltenden Coronakrise für eine Unterstützung der Warenversorgung des um Privatkunden erweiterten Kundenkreises. Öffnungszeiten und Anschriften der C+C -Abholmärkte in Nordrhein-Westfalen: