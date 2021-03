Earth Hour – Die Stunde der Erde

„Licht aus. Klimaschutz an.“

Vlotho. Am Sonnabend, den 27. März um 20.30 Uhr findet auch in diesem Jahr wieder die Earth Hour der WWF (World Wide Fund For Nature), eine der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt, statt. Für eine Stunde wird an Wahrzeichen, in Geschäften und auch in privaten Haushalten das Licht ausgeschaltet. Der Umweltverband WWF möchte durch die größte weltweite Klima-und Umweltschutzaktion zu mehr Klimaschutz aufrufen.

In diesem Jahr ist das Signal für den Klimaschutz besonders wichtig. Zum einen wurden die nationalen Klimaziele der Bundesregierung im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erreicht und das kann als Chance genutzt werden, um die Treibhausgasemissionen weiter zu senken. Zum anderen findet in diesem Jahr die Bundestagswahl statt und der WWF möchte durch die Earth Hour deutlich machen, dass Klimaschutz ein Thema für jede Partei ist.

Der WWF hat daher einige Tipps zusammengestellt, wie die Earth Hour auch in den eigenen vier Wänden unterstützt werden kann. Zu finden ist dies unter: https://www.wwf.de/earth-hour/tipps.

Warum sollten Sie mitmachen? Viele kleine Aktionen setzen ein großes Zeichen, denn Klimaschutz geht nur gemeinsam.

Bei Rückfragen und Anmerkungen zum Thema Klimaschutz ist erste Ansprech-partnerin in der Stadtverwaltung Vlotho die Klimaschutzmanagerin Carina Heyer; telefonisch erreichbar unter Telefon 05733/924-145 oder per E-Mail unter c.heyer@vlotho.de.