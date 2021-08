Drei Tage Forschen, Entdecken und Ausprobieren

Paderborn. Auf eine spannende Reise durch die Welt der Forschung haben sich vergangene Woche zahlreiche Besucher*innen der Paderborner Innenstadt begeben: Von Donnerstag, 12. August, bis Samstag, 14. August lockte erstmals die „Expedition Wissenschaft“ mit rund 80 spannenden Angeboten und über 150 Einzelaktionen für alle Altersklassen. Experimentierstationen, Führungen, Workshops, Audiowalks, Rallyes und viele weitere Mitmachaktionen luden bei bestem Wetter zum Forschen, Entdecken und Ausprobieren ein.

Ob Physik oder Geschichte, Kunst, Musik oder Archäologie, Informatik oder Maschinenbau – dank eines sehr breiten Themenspektrums war bei der „Expedition Wissenschaft“ für jede*n etwas dabei. Mit rund 550 Anmeldungen für die Programmpunkte der beteiligten Institutionen – darunter die Paderborner Hochschulen, Museen und Kirchen, Vereine sowie verschiedenste Einrichtungen und Menschen der Stadtgesellschaft – wurde der Auftakt des neuen Veranstaltungsformates ein voller Erfolg. Viele Führungen und Workshops waren bereits zu Beginn der „Expedition Wissenschaft“ ausgebucht.

Darüber hinaus bot eine Vielzahl offener Angebote die Möglichkeit, eine spontane Forschungsreise durch die Innenstadt zu unternehmen. So nutzten viele Familien insbesondere den Samstag für einen Ausflug in spannende Themenwelten, die es während der Veranstaltung zu entdecken gab: Wasser im Paderquellgebiet untersuchen, Töne und Klänge im Dom erforschen, Maschinen auf dem Schulhof des Theodorianums basteln, eine interaktive Klanginstallation in der Bartholomäuskapelle erleben oder mit Erwin Grosche über die „Wunder des Alltags“ staunen – bei der „Expedition Wissenschaft“ trafen aktuelle Fragestellungen unterschiedlichster Disziplinen auf lokale Themen, Orte und Menschen.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war das Science Café, das am Freitagnachmittag auf dem Franz-Stock-Platz stattfand. Unter dem Motto „Zwischen Innovation und Chaos – was hat die Pandemie mit uns gemacht“ gaben Dr. Sierk Poetting aus dem Vorstand der Firma „BioNTech“, Prof. Dr. Torsten Meier, Chefarzt der Anästhesie im Brüderkrankenhaus, Historiker Prof. Dr. Malte Thießen, Journalist Karl-Martin Flüter, Theaterintendatin Katharina Kreuzhage und die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Paderborn Sharlene Frammelsberger interessante Einblicke in das Leben und Arbeiten während der Corona-Pandemie.

Gemeinsam mit der Universität Paderborn und dem Heinz Nixdorf MuseumsForum veranstaltete das Paderborner Stadtmarketing die „Expedition Wissenschaft“ in diesem Jahr zum ersten Mal. Die Veranstaltung diente als Prototyp für das „Science Festival“, das 2023 das erste Mal an den Start gehen und anschließend im Zweijahres-Rhythmus stattfinden soll. Das interaktive und erlebnisorientierte Veranstaltungsformat soll Neugier wecken und neue, kreative Zugänge zu Wissenschaft und Forschung bieten. Insgesamt waren in diesem Jahr 22 Institutionen aus Wissenschaft, Kultur und Stadtgesellschaft aktiv an der „Expedition Wissenschaft“ beteiligt.