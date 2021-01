Digitale Vorlesestunde für alle kleinen Besucher

Minden. Die Stadtbibliothek bietet für alle kleinen Besucher, die auch im neuen Jahr noch auf Vorlesestunden und Veranstaltungsangebote verzichten müssen, eine kleine digitale Alternative an. Über einen Zugangscode gibt es tolle Geschichten zum Zuhören oder Selberlesen unter www.onilo.de

Interessierte Kinder können sich per Mail (a.bischoff@minden.de) in der Stadtbibliothek für einen Termin anmelden und bekommen dann einen Zugangscode für die Geschichte. Dieser Code ist 14 Tage gültig. Am 17. Januar 2021 startet das Angebot mit der Geschichte „Kalt erwischt. Ein Wintermärchen“ von Anja Fröhlich. „Der kleine Eisbär Lars“ folgt am 24. Januar und am 31. Januar gibt es abenteuerliche Geschichten mit der „neugierigen kleinen Hexe“ von Lieve Beaten.