Die Stadtbücherei im Lockdown – neuer Abholservice ab sofort

Lemgo. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die seit dieser Woche in Kraft ist, dürfen Bibliotheken noch nicht wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Aber ein Abholservice für Medien ist möglich. Ab sofort ist dieser Service auch bei der Stadtbücherei Lemgo möglich. Im Katalog der Stadtbücherei – im Internet unter webopac.lemgo.de zu finden- können sich Leser*innen bis zu 10 verfügbare Medien aussuchen. Diese bestellen sie dann per E-Mail (stadtbuecherei@lemgo.de) oder Telefon 05261/213-274 bei der Stadtbücherei. Die Mitarbeiter*innen der Stadtbücherei geben dann eine Rückmeldung, ab wann die Medienpakete in der Bücherei zur kontaktlosen Abholung bereitstehen. Auf der Internetseite der Stadtbücherei www.stadtbuecherei-lemgo.de wird das Verfahren noch einmal genau erklärt.

„Somit können die Bestände wieder genutzt werden.“ freut sich Bücherei-Leiter Axel Koch. „Wir hoffen, damit vielen Menschen einen kleinen kulturellen Lichtblick für die kommenden Wochen anzubieten.“ Weiterhin gibt es im Lockdown die Möglichkeit für Neukunden, sich für eine kostenlose sechswöchige Mitgliedschaft zur Probe anzumelden. Außerdem bietet die Stadtbücherei über die Onleihe OWL den Zugang zum über 80.000 elektronischen Medien an. Auch dazu findet man weiterführende Informationen auf der Internetseite der Stadtbücherei Lemgo.

Die Stadtbücherei Lemgo öffnet für den Publikumsverkehr, wenn es die Pandemie-Situation zulässt, frühestens wieder am Dienstag, 2. Februar 2021. Informationen zur Wiedereröffnung werden im Internet, über die lokalen Nachrichten und durch Aushänge aktuell verbreitet.