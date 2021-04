Die Stadt Herford hat zwei neue Beigeordnete

Herford. Die Stadt hat zwei neue Beigeordnete. In der gestrigen Ratssitzung wurden Patrick Puls (45) und Jochen Strieckmann (42) mit breiter Mehrheit vom Rat gewählt. Patrick Puls übernimmt ab Mai das Sozialdezernat, Jochen Strieckmann startet im Juni bei der Stadt Herford und wird als Stadtkämmerer zuständig sein für die Finanzen, Personal und Feuerwehr. Patrick Puls hat viele Jahre im Bielefelder Sozialdezernat gearbeitet und dann in den letzten Jahren beim Kreis Herford das Amt für Sozialplanung und Kreisentwicklung geleitet.

Jochen Strieckmann war in vergangenen 10 Jahren Kämmerer der Stadt Halle in Westfalen. Beide Stellen mussten neu besetzt werden. Die bisherige Sozialdezernentin ist in den Ruhestand gegangen, der Kämmerer wurde Bürgermeister in Altenbeken.