Der neue Stadt-Guide ist da!

Bad Lippspringe. Das Bad Lippspringer Unternehmen Heggemann Medien hat einen neuen Stadt-Guide herausgebracht. Darin finden die Leserinnen und Leser zahlreiche Informationen zu Bad Lippspringe – angefangen bei Stadtinformationen und Sehenswürdigkeiten über Veranstaltungen und Dienstleistungsunternehmen in der Stadt bis hin zu Gastronomie- und Shoppingtipps.

Der Stadt-Guide ist an verschiedenen Stellen in Bad Lippspringe – unter anderem in der Tourist Information – als Broschüre erhältlich. Darüber hinaus können Sie ihn sich hier online anschauen.