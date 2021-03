Der Heimatpreis geht in die dritte Runde

Rödinghausen vergibt auch 2021 Ehrung für Verdienste zum Erhalt regionaler Besonderheiten

Rödinghausen. Am Donnerstag hat sich der Rat der Gemeinde Rödinghausen einstimmig dafür ausgesprochen, auch in diesem Jahr den Heimatpreis zu vergeben. Zum dritten Mal werden damit Verdienste ausgezeichnet, die zum Erhalt der historischen Identität von Rödinghausen beitragen. „Der Heimatpreis ist eine hervorragende Möglichkeit, den vielen ehrenamtlichen und engagierten Rödinghauserinnen und Rödinghausen unsere Anerkennung auszudrücken“, sagt Bürgermeister Siegfried Lux. „Alle Vereine und Gruppen aus der Gemeinde können sich mit Ihren Projekten rund um das Thema ‚Heimat‘ für den Preis bewerben.“

Der Heimatpreis, den Rödinghausen 2019 zum ersten Mal vergeben hat, soll Menschen für lokale und regionale Besonderheiten begeistern und sie motivieren, die Heimat zu bewahren und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten. Insgesamt 5.000 Euro vergibt die Gemeinde. Gestaffelt erhalten die drei Erstplatzierten 2.500 €, 1.500 € und 1.000 €. Das Preisgeld dafür kommt aus dem Förderprogramm “Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet”, das vom Land Nordrhein-Westfalen 2018 ins Leben gerufen wurde.

Im vergangenen Jahr ging der Heimatpreis der Gemeinde an den DRK Ortsverein Rödinghausen unter anderem für den dauerhaften Einsatz mit dem Seniorenmobil. Platz zwei belegte in 2020 der Rassegeflügelzuchtverein, der seit fast als 115 Jahren die Tradition der Geflügelzucht bewahrt und Platz drei ging an die Mitglieder des Heimatvereins, die seit mehr als 100 Jahren die Naturschönheiten Rödinghausens bewahren und alle Generationen in der Karnevalstradition vereinen.

Vorschläge und Bewerbungen für besonderes Engagement können ab sofort an die Gemeinde gerichtet werden. Per Mail an info@roedinghausen.de, per Fax an 05746/948-105 oder per Post an Gemeinde Rödinghausen, Heerstraße 2, 32289 Rödinghausen. Eine extra eingesetzte Jury bewertet die eingehenden Bewerbungen und der Rat entscheidet dann, an wen der Rödinghauser Heimatpreis 2021 geht.