Der erfolgreiche Weg in die Selbstständigkeit

Existenzgründungsseminar bei der GfW

Kreis Höxter. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH veranstaltet in Zusammenarbeit mit der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld am Mittwoch, den 01. September 2021, in der Zeit von 9 – 17 Uhr ein Orientierungsseminar für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, in die Selbständigkeit zu gehen.

Nach längerer pandemiebedingter Pause soll nun der Schritt in eine verantwortungsvolle Normalität gewagt werden und wieder ein Präsenzseminar im kleinen Rahmen angeboten werden. Daher sind die Plätze stark reduziert und die Teilnehmenden müssen geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein.

„Die Vorbereitung und die Gründung eines Unternehmens in der Krise ist eine Herausforderung. Wir konnten dank der technischen Möglichkeiten unser Beratungsangebot durchgängig aufrechterhalten. Auf Präsenzveranstaltungen mussten wir allerdings verzichten. Nun sind wir zuversichtlich, dass wir wieder dauerhaft ein solches Angebot platzieren können“, führt Tatjana Disse, Prokuristin der GfW und seit über zwanzig Jahren in der Gründungsberatung, aus und freut sich auf das erste Existenzgründungsseminar „nach Corona“. „Vielleicht ist gerade diese Zeit die richtige, um einen Start in die Selbstständigkeit vorzubereiten“, so Disse weiter.

Das Orientierungsseminar soll einen ersten Überblick über besonders wichtige Bereiche der Gründungsphase und in der Zeit danach verschaffen. Hierzu zählen insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Erstellung eines Gründungskonzeptes sowie die Planung der Finanzierung mit öffentlichen Förderprogrammen und nicht zuletzt das Thema Steuern und die soziale Absicherung.

Veranstaltungsort ist der Konferenzraum bei der GfW im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 7 in Höxter. Das Teilnahmeentgelt beträgt 65,- €. Hierin enthalten sind Unterlagen, Tagungsgetränke sowie ein Mittagsimbiss. Anmeldungen sollten spätestens bis zum 18.08.2021 bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 7, 37671 Höxter unter Tel. 05271 9743-15 oder per E-Mail an tatjana.disse@gfwhoexter.de eingegangen sein.

Hinweis: Es wird streng auf die Einhaltung der Pandemie – Regeln geachtet! Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen. Bei deutlicher Verschlechterung des Inzidenzwertes kann es zu einer kurzfristen Absage kommen.