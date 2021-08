Der Basketball fliegt am 04./05.09.21 wieder in Bielefeld

NRW.Streetbasketball-Tour wird nach Corona-Pause zur NRW3x3Tour

Bielefeld. Am 04.09.21 ist es wieder so weit: Nach einem Jahr Corona-Pause gastiert die NRW3x3Tour (vormals NRW.Streetbasketball-Tour) in Bielefeld. Der Name ist Programm, denn „3×3“ ist die besondere Form des Basketballspiels von der Straße auf nur einen Korb mit jeweils drei Mitspielern je Team. Die spannende Korbjagd findet am Samstag ab 12 Uhr in der Sportanlage der Martin Niemöller Gesamtschule, Apfelstraße 210 in 33611 Bielefeld statt. Am Sonntag startet dann ab 12 Uhr an gleicher Stelle die NRW3x3 FIBA.

Boomerang, Dribblings und Dunkings und mehr Tricks und Wurftechniken stehen auf dem Programm der Teams aus ganz Nordrhein-Westfalen. Die Initiatoren, der Westdeutsche Basketball-Verband und die AOK NORDWEST sowie das Land Nordrhein-Westfalen bieten in Kooperation mit dem örtlichen Partner der Sportjugend Bielefeld und dem TSVE ein tolles Rahmenprogramm an. „Streetbasketball ist bei jungen Menschen total angesagt und ist eine attraktive sportliche Aktivität, die Ausdauer, Koordination und Teamgeist fördert“, erklärt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner das langjährige Engagement der AOK NORDWEST bei der NRW3x3 Tour. Anmeldungen sind online unter www.nrw-tour.de oder auch am Veranstaltungstag direkt vor Ort möglich.

„Streetbasketball erfordert Beweglichkeit, Koordination und Körperbeherrschung. Wer Ballspiele und sportliche Herausforderungen liebt, sich gerne mit Freunden zusammen im Team messen will und in Bielefeld mitspielen möchte, kann sich sofort anmelden“, fordert Ralf Müller von der Sportjugend Bielefeld auf. „Gespielt wird in verschiedenen Altersklassen mit drei Aktiven (und einem Wechselspieler) pro Team. Mitspielen können Jugendliche und Erwachsene und auch Schulteams“, ergänzt Emre Atsür vom TSVE. Die Teilnahmegebühr beträgt zwanzig Euro pro Team. Die Anmeldung zur NRW 3×3 FIBA kostet pro Team dreißig Euro. Als Gegenwert erhält jeder Spieler oder jede Spielerin das aktuelle NRW-Tour-T-Shirt mit hohem Sammlerwert. Auf die Gewinnerteams warten als Preise hochwertige Basketballprodukte. Außerdem gibt es eine Sonderaktion: Schulteams, die mit fünf Teams an einem Turnier teilnehmen, erhalten für den Sportunterricht zehn hochwertige Basketbälle.

Schulleiter Torsten Schätz von der Martin-Niemöller-Gesamtschule erzählt: „Es wird ein tolles sportliches Ereignis für die jungen Menschen aus der Umgebung. Ich freue mich, dass wir Gastgeber der 3×3 Streetbasketball-Tour sind“.

„Selbstverständlich gelten am Veranstaltungstag die dann für Bielefeld aktuell gültigen Corona-Bestimmungen für Zuschauer, Spieler gleichermaßen. Die Anzahl der teilnehmenden Teams sowie Zuschauer ist daher begrenzt. Wir lassen an den Spieltagen nur vollständig registrierte Teilnehmer zu, die uns einen negativen Coronatest (Antigen Schnelltest nicht älter als 48 Stunden) oder eine Impf-/Genesenenbescheinigung vorlegen“, sagt Dirk Lemhoefer von der Sportjugend Bielefeld.

Vom 25. August bis zum 11. September reist die Tour mit einem Dutzend mobiler Korbanlagen quer durch Westfalen-Lippe und macht noch an verschiedenen Orten Station: Ahlen (25.08.), Hagen (28./29.08.), Bielefeld (04./05.09.), Lippstadt (06.09.) und Bochum (09.09.). Schulhöfe, Park- und Marktplätze verwandeln sich dabei in Basketball-Arenen. Das Team, das sich in seiner Altersklasse durchsetzen kann, ist Stadtsieger und gleichzeitig Teilnehmer beim großen Finale am 11. September am traditionellen Finalstandort in Recklinghausen. Dort werden die „NRW3x3TourChampions 2021“ in den einzelnen Kategorien ausgespielt.

Alle Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen zur NRW3x3Tour 2021 gibt es im Internet unter www.nrw-tour.de.

Bildunterschrift: Die NRW3x3Tour gastiert am 04./05.09.21 in Bielefeld. Die Organisatoren rufen zur Teilnahme auf (von links): Ralf Müller (Sportjugend Bielefeld), Torsten Schätz (Schulleiter der Martin-Niemöller-Gesamtschule), Emre Atsür (TSVE), Dirk Lemhoefer (Sportjugend Bielefeld) und Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner (AOK NORDWEST) Foto: © AOK/hfr.