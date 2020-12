Den Familienalltag stressfreier und angenehmer gestalten

Kostenfreies Online-Unterstützungsangebot der Stadt Paderborn

Paderborn. Neben dem Weihnachtstrubel und den alltäglichen Hürden im Familienalltag stehen Eltern und Kinder vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Unter anderem die Reduzierung der sozialen Kontakte erschweren die Teilnahme an unterstützenden Angeboten und Kursen. Das Stadtjugendamt stellt daher ein begrenztes Kontingent an Zugängen für das Programm Triple P Online für alle Eltern in der Stadt Paderborn zur Verfügung. „Aktuell rücken digitale Alternativen immer mehr in den Fokus und wir freuen uns, dass wir bereits einige Eltern mit diesem kostenfreien Angebot erreichen konnten.“ erklärt Theresa Driller, Koordinatorin und Ansprechpartnerin für den digitalen Elternkurs im Bildungsbüro Kind & Ko der Stadt Paderborn. Das evidenzbasierte Erziehungsprogramm Triple P unterstützt Eltern mit alltagsnahen Anregungen, positives Verhalten von Kindern zu fördern sowie Problemverhalten vorzubeugen oder damit umzugehen. Die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung sowie die Förderung der kindlichen Entwicklung stehen hierbei im Fokus. Zu den Angeboten von Triple P gehört u.a. der digitale Elternkurs, der sich an alle Eltern mit Kindern zwischen dem zweiten und zwölften Lebensjahr richtet.

Mit einem persönlichen Zugangscode haben Familien die Möglichkeit, sich für den digitalen Elternkurs zu registrieren. Im Anschluss können Eltern in ihrem individuellen Tempo auf einem Computer, Tablet oder Smartphone ein Jahr lang alle Angebote des digitalen Elternkurses abrufen und nutzen. Ein Vater, der den digitalen Elternkurs aktuell durchläuft, berichtet: „Als alleinerziehender Vater hätte ich aufgrund der Betreuungssituation gar nicht die Möglichkeit gehabt, an einem Kursangebot in Präsenz teilzunehmen. Besonders die gute mobile Ansicht über das Smartphone hat es mir ermöglicht, überall und immer, wenn ich Zeit gefunden habe, am digitalen Elternkurs weiterzuarbeiten.“ Neben vorbeugenden Maßnahmen, um Probleme in Risikosituationen zu vermeiden, wird auch besonders die Bedeutung von Aufmerksamkeit und Lob in der Erziehung thematisiert. „Durch die Teilnahme am digitalen Elternkurs Triple P Online habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, meinem Sohn öfter zu sagen, welches Verhalten ich gut und welches ich nicht so gut finde und dies auch ganz konkret zu benennen.“ berichtet der Vater eines dreijährigen Jungen. Durch interessante Videosequenzen, alltagsnahe Übungssituationen und abwechslungsreiche Arbeitsaufträge lernen Eltern in acht Modulen, ihren individuellen Familienalltag stressfreier und angenehmer zu gestalten. „Mir gefällt, dass Triple P das gesamte Familiensystem in den Blick nimmt und hilfreiche Tipps für die gegenseitige Unterstützung in der Partnerschaft sowie das bewusste Einräumen von Zeit für sich selbst thematisiert,“ so eine Mutter von zwei Kindern. In einem Zusatzmodul zum Thema Covid-19 erhalten Eltern zudem Tipps und Anregungen, um auf aktuelle Belastungen und Sorgen der Kinder einzugehen, mit eigenen Unsicherheiten umzugehen und ruhig und optimistisch zu bleiben.

Weitere Informationen zum digitalen Elternkurs gibt es in allen städtischen Familienzentren sowie im Bildungsbüro Kind & Ko der Stadt Paderborn unter der Telefonnummer 05251 / 88-11576 oder per E-Mail: kindundkopaderbornde.

Weitere interessante Angebote und Informationen für Familien finden sich auf der Internetseite www.kindundko-paderborn.de.