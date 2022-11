CUSTOMBIKE-SHOW 2022 | 2. – 4. Dezember 2022 | Messezentrum Bad Salzuflen

CUSTOMBIKE-SHOW 2022 – Europas größte Messe für umgebaute Motorräder

Bad Salzuflen. Am ersten Dezemberwochenende werden im Messezentrum BadSalzuflen in NRW hunderte aufwändig umgebauter Motorräder einrollen.

Nach zwei coronabedingten Zwangspausen steigt die CUSTOMBIKE-SHOW zum 16. Mal. Dann treffensich Customizer und Motorradverrückte aus der ganzen Welt. Sie bringen veredelte Maschinen aller Fabrikate und komplette Eigenbauten mit.

Das Forum der Customizer ist die große Bikeshow der Chopper, Bobber und Cruiser für über 200 einzigartige Custombikes. Am letzten Tag finden sie sich auf der Bühne zum großen Finale der„International Custombike Championship Germany“ ein. Eine Fachjury wählt während der Messe diebesten Bikes in verschiedenen Kategorien. Der frisch gekürte Champion 2022 erhält, neben Ruhm und Ehre und einem imposanten Pokal, auch einen Geldpreis in Höhe von 2.000,- Euro.

Gleichzeitig steigt der „European Biker-Build-Off“. Der ewige Kampf geht in eine neue Runde. Harley-Davidson Bielefeld vs. Bike Farm Melle mit Indian Motorcycle. Beide Teams haben drei Tage Zeit, umlive vor den Messebesuchern, jeweils ein Custombike fertigzustellen. Die Besucher werden entscheiden, wer aus diesem Live-Customizing als Sieger hervorgeht.

Darüber hinaus präsentieren mehr als 150 Firmen auf über 17.000 Quadratmetern Ausstellungsflächealles rund um das Individualisieren von Motorrädern, Bekleidung, Parts und Accessoires.

Einige der Top-Bikes des International Custombike Championship Germany werden nicht nur in derBikeshow, sondern auch an dem Fotostand der Garage21 in Halle 20 zu bestaunen sein. Die Blattmacher der Magazine CUSTOMBIKE und DREAM.MACHINES gewähren allen Besucher einen exklusiven Einblick in die Produktion eines Bikeportraits.

Die Sondershow von Fred Kodlin, dem European Masterbikebuilder zeigt einige der Kreationen samt technischer Meilensteine. Ihm wurde im letzten Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Aufnahme in die Sturgis Motorcycle Hall of Fame (USA), was einem Ritterschlag im internationalen Customizing gleichkommt.

Knietief in Nostalgie waten zwei Sonderausstellungen. Die Präsentation „Halbstark“ zeigt alle Spielarten der Bikes rund um die einst belächelte Schnapsglasklasse (50 ccm). Heute sind sie wieder Kult. Die mal mehr, mal weniger legal aufgebrezelten Mofas und Kleinkrafträder werden denjenigendie Tränen in die Augen treiben, die einst auf ihnen von der Polizei gejagt wurden.

Und dann die „Streetfighter“: Von den in den Neunzigern stark modifizierten Superbikes mit hochgerichteten Heckteilen sind nur noch seltene Exemplare übriggeblieben. Zeit für ein Revival: Allen, die damals begeistert an den benzingetränkten Brennplatten standen, sich amohrenbetäubenden Kreischen der Fireblade-Motoren begeisterten und den Showdown eines flammenden Hinterreifens bejubelten, bietet die Show eine nostalgische Reise in die Vergangenheit.

Das Rahmenprogramm garantiert beste Unterhaltung: Zahlreiche Custombike-Präsentationen, Interviews, eine Weltpremiere, Neuvorstellungen für das Modelljahr 2023, fesselnde Bühnenshows der FUEL GIRLS aus London, musikalische Untermalung mit der Band Drunken Failure sowie Bodypainting-Vorführungen und schließlich die allseits beliebte Steilwandshow mit atemberaubenden Manövern runden das Showprogramm ab. Als Sahnehäubchen kann bei dem Besuchergewinnspiel jeder Teilnehmer als ersten Preis eine brandneue Harley-Davidson RH 975 Nightster, Modelljahr ’22 imWert von circa 16.000,- EUR gewinnen.

Achja, der Begriff „Custombike“ kommt aus dem Amerikanischen. Dort ist der Nutznießer eines Produkts ein „Customer“. Und ein Custombike ist ein Motorrad, das ganz nach dem persönlichen Geschmack seines Besitzers umgebaut ist. Dessen persönlicher Geschmack ist manchmal so auserlesen, dass der Wert seines Custombikes sechsstellige Dimensionen erreicht. Die Show ist also im wörtlichen Sinne ihren Preis wert.

