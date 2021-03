Höxter. Am König-Wilhelm Gymnasium liegt eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus vor. In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt befindet sich das betroffene Kind, sowie weitere Schüler*innen einer Lerngruppe, in Quarantäne. Da alle Lehr- und Betreuungspersonen durch das Tragen von FFP2-Masken geschützt waren, sind sie nicht von der Quarantäne betroffen.