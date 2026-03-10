Köhlingshof lädt zur Infoveranstaltung zum Saisonstart ein

Einblick in regenerative Landwirtschaft bei Kaffee und Kuchen – Gemüse-Abo startet Mitte April

Borlinghausen / Willebadessen. Der Köhlingshof startet in die neue Gemüse-Saison und lädt am Samstag, 14. März 2026, um 15 Uhr zu einer Infoveranstaltung mit Gartenführung ein. Bei Kaffee und Kuchen erhalten Interessierte Einblicke in die regenerative Bewirtschaftung des Hofes und deren Nutzen für Natur und Umwelt. Der Gartenrundgang beginnt gegen 15.30 Uhr. Ab Mitte April versorgt der Hof wieder zahlreiche Haushalte im Paderborner und Höxteraner Umland mit wöchentlichen Gemüsekisten. Bereits im vergangenen Jahr wurden über 130 Haushalte beliefert. Der Köhlingshof bewirtschaftet rund zehn Hektar nach regenerativen Prinzipien. Ziel ist es, gesunde Lebensmittel zu erzeugen und gleichzeitig Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt zu fördern. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierte. Auch Kinder sind willkommen und können sich in einem kleinen Spielbereich austoben.