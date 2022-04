Corona-Schutzimpfung auch an den Feiertagen möglich

An jedem Freitag steht zusätzlich von 10 bis 18 Uhr ein ukrainischer Übersetzer zur Verfügung.

Auch die städtischen PVM-Impfstellen Loom/Innenstadt und Universität sind an den Feiertagen geöffnet. An Karfreitag, 15. April, wird von 10 bis 14 Uhr am Standort Universität geimpft. Am Samstag, 16. April, können Impflinge von 12 bis 18 Uhr die Impfstelle im Einkaufszentrum Loom aufsuchen. Am Sonntag, 17. April, und an Ostermontag, 18. April, wird von 10 bis 14 Uhr am Standort Universität geimpft. Hier können Termine vereinbart werden: https://testzentrum-bi.de/termine/