Corona Hilfsfonds fördert Chancenportal

Rheda-Wiedenbrück . 126 Anbieter, 18.000 Nutzer und Nutzerinnen sowie rund 110.000 Recherchen zeigen, dass das vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufene „Chancenportal Rheda-Wiedenbrück“ zu einer wertvollen Orientierungshilfe geworden ist. Familien, junge Menschen und Fachkräfte bekommen einen schnellen Überblick über ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten, Vereinsarbeit und Einrichtungen in der Stadt von der Krabbelgruppe bis zu Jugendhäusern. Das Chancenportal hat sich zu einem wertvollen Kommunikationskanal entwickelt und ist ein Projekt der Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück, der Stadt sowie des Stadtfamilienzentrums der Caritas. Unterstützt wird das Portal durch die Stiftung der Volksbank, die Kultur- und Sozialstiftung Lönne-Verch, den Gewerbeverein Wiedenbrück, die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, McDonald`s und der Rotary Club.

Das Chancenportal war gerade neun Monate am Start, als Corona alles veränderte. Insbesondere der Personaleinsatz und die damit verbundenen Personalkosten in 2020 und 2021 sind höher als ursprünglich geplant. Vieles musste auf Online-Formate umgestellt werden. Eine Arbeit, die Zeit kostet, aber dafür funktionierende Zugänge zu jüngeren Zielgruppen ermöglicht. Deshalb war die Freude groß, als aus dem Corona Hilfsfonds die Fördersumme in Höhe von 6750 Euro zugesagt wurde. „Wir wissen diese großzügige Hilfe sehr zu schätzen und freuen uns, dass wir für durch Corona bedingte zusätzliche Tätigkeiten nun hinreichend Mittel zur Verfügung haben werden“, bedankt sich die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Bettina Windau.