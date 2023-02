Cola-Stillstand in Bielefeld – Warnstreik

„Coca-Colianer“ aus Bielefeld servieren dem Weltkonzern kalt eine „Protest-Coke“

Bielefeld zieht „Coke-Bremse“: Beim Coca-Cola-Werk in Bielefeld steht am kommenden Donnerstag (Hinweis f.d. Red.: 2. Februar) alles still. „Einen Tag lang bewegt sich da keine Kiste und keine Flasche mehr vom Fleck“, sagt Thorsten Kleile von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Bielefeld. Der Grund: Die NGG hat zum Warnstreik bei Coca-Cola aufgerufen.

Ein Fokus liege dabei auf dem Coca-Cola-Logistikzentrum in Bielefeld-Oldentrup. Nach Angaben der NGG arbeiten dort 85 Beschäftigte. „Die ‚Coca-Colianer‘ aus Bielefeld sind aufgerufen, Kurs auf Dortmund zu nehmen: Im Herzen des Ruhrgebiets wird es am Donnerstag die zentrale Cola-Protestaktion für ein faires Lohn-Plus geben. Mit dabei: die Beschäftigten aller nordrhein-westfälischen Coca-Cola-Standorte“, so der Geschäftsführer der NGG Bielefeld-Herford, Thorsten Kleile. Er spricht von einem „kalt servierten Cola-Protest“ für die Konzernleitung.

Für die rund 6.500 Beschäftigten des Weltkonzerns will die NGG ein Lohn-Plus von 400 Euro pro Monat erreichen. „Angeboten hat Coca-Cola lediglich 100 Euro. Danach hat die Konzernzentrale auf stur geschaltet“, so Thorsten Kleile. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft mehr Geld für den Nachwuchs: „Azubis für Lebensmitteltechnik, für Lagerlogistik oder fürs Kaufmännische – alle sollen im ersten Ausbildungsjahr 1.500 Euro pro Monat bekommen“, fordert die NGG. Im zweiten Jahr soll es 1.650 Euro für das Azubi-Portemonnaie geben. Für das dritte Ausbildungsjahr will die Gewerkschaft 1.750 Euro und im vierten Jahr dann 1.850 Euro monatlich erreichen.

Mitte kommender Woche setzen die NGG und Coca-Cola ihre Verhandlungen am Tariftisch fort. „Der Warnstreik soll der Chefetage des Konzerns eines deutlich machen: Die ‚Coca-Colianer‘ sind entschlossen. Wenn’s nötig ist, legen sie Coca-Cola lahm und gehen auf die Straße“, sagt Thorsten Kleile. Das treffe die Konzernleitung und die Aktionäre. Denn: „Der Konzern hat seinen Aktionären bereits eine Rekord-Dividende angekündigt. Da ist beim Lohn also reichlich Luft nach oben. Die Coke hat keine Krise. Anders sieht es bei den Beschäftigten aus: Die müssen irgendwie durch die Krise kommen. Deshalb bleibt’s beim Motto des Protestes: ‘Projekt 400‘“, so der Geschäftsführer der NGG-Region Bielefeld-Herford.