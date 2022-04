Carsten Coesfeld wird CEO von Bertelsmann Investments

Gütersloh. Verantwortung für weltweites Fondsnetzwerk mit 300 Beteiligungen und für die Erschließung neuer Geschäftsfelder durch Bertelsmann Next

Berufung ins Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann

Gütersloh, 06. April 2022 – Carsten Coesfeld wird neuer CEO von Bertelsmann Investments. Zum 1. Juni 2022 übernimmt er damit die Leitung eines der sieben Unternehmensbereiche des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens. In seiner neuen Funktion berichtet Coesfeld, derzeit CEO des internationalen Sachbuchverlages DK, direkt an Bertelsmann-CEO Thomas Rabe, der den Bereich Bertelsmann Investments bislang in Personalunion geleitet hatte. Carsten Coesfeld wurde vom Bertelsmann-Vorstand zudem in das Group Management Committee (GMC) des Unternehmens berufen. Das GMC ist direkt unterhalb des Konzernvorstands angesiedelt. Das Gremium berät und unterstützt den Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: „Ich freue mich sehr, dass mit Carsten Coesfeld ein international erfahrener Manager die Führung von Bertelsmann Investments übernimmt. In seinen bisherigen Führungspositionen bei Arvato und Penguin Random House hat er bestehende Geschäfte zu mehr Wachstum und höherer Profitabilität geführt und erfolgreich neue Geschäfte entwickelt. Für seine neue Aufgabe an der Spitze eines starken Teams wünsche ich ihm viel Erfolg. Darüber hinaus freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Carsten Coesfeld im GMC und auf die Impulse, die er der Arbeit dieses strategisch wichtigen Gremiums geben wird.“

Als CEO von Bertelsmann Investments verantwortet Carsten Coesfeld zum einen das weltweite Fondsnetzwerk des Konzerns mit aktuell etwa 300 direkten und indirekten Beteiligungen, zum anderen den Bereich Bertelsmann Next für die unternehmerische Erschließung neuer Wachstums- und Geschäftsfelder. Ein erster Fokus von Bertelsmann Next liegt auf dem Segment Digital Health und damit in einem weltweit stark wachsenden Markt. Bertelsmann Investments ist in den USA und Europa sowie in China, Brasilien und Indien, seit jüngstem auch in Südostasien und Afrika aktiv. Seit dem Start 2006 hat Bertelsmann über seine Venture-Capital-Fonds rund 1,5 Mrd. Euro in Digitalunternehmen investiert. Die finanziellen Rückflüsse insbesondere durch Verkäufe und Börsengänge lagen im selben Zeitraum bei mehr als 1 Mrd. Euro.

Carsten Coesfeld wurde im März 2020 CEO des globalen Sachbuchverlags Dorling Kindersley (DK) mit Sitz in London. Er richtete DK konsequent auf den Onlinekanal aus und setzte auf Kooperationen mit PRH-Schwesterverlagen. Das Geschäftsjahr 2021 schloss DK mit Rekordergebnissen ab.

Anfang 2016 war Coesfeld zum President Telecommunications und Geschäftsführer bei Arvato Supply Chain Solutions berufen worden. Zusammen mit seinem Team transformierte Coesfeld das Geschäftsfeld und erzielte ein Wachstum von 20 Prozent, vor allem indem er Partnerschaften mit führenden, wachstumsstarken Technologie-Unternehmen einging. Zuvor hatte er bei Arvato Financial Solutions das Abrechnungsgeschäft für Krankenhäuser neu aufgebaut und war als Mitglied der Geschäftsleitung von BFS Health Finance tätig.

Begonnen hatte Coesfeld seine Laufbahn bei Bertelsmann 2011 als Assistent des CEO. Im Folgejahr ging er zu Penguin Random House nach New York, wo er verschiedene Funktionen in den Bereichen Business Development und Strategie in der gerade gegründeten, global agierenden Buchverlagsgruppe übernahm. Carsten Coesfeld schloss sein BWL-Studium mit dem Bachelor an der WHU Otto Beisheim School of Management und dem Master an der London School of Economics ab. Seine berufliche Karriere startete er 2009 im Private Equity Fonds von Goldman Sachs in London.