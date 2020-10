Bürger pflanzen ihren Bürgerwald

Brakel. „Mit einer derartigen Dynamik haben wir im Vorfeld nicht gerechnet“, erklärte Bürgermeister Hermann Temme bei der Baumpflanzaktion am vergangenen Samstag im Brakeler Bürgerwald. Die durchweg positive Resonanz der Bevölkerung zeige, wie stark die Identifikation der Brakeler Bürger mit ihrem Bürgerwald sei, so die Freude des Bürgermeisters. Insgesamt 195 Baumpaten haben sich bis dato mit einem Baumkauf an der Aufforstung des Bürgerwaldes in Brakel beteiligt und es werden tägich mehr. Bei dem ersten Pflanztermin wurden insgesamt 94 Eichen eingesetzt, 57 Bäume im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Hains (Kaiserbrunnen) und weitere 37 in Modexen (Nähe der Walderlebnisschule). Für die Pflanzung aller weiteren Bäume (Eichen und Obstbäume) wird es Termine im kommenden Frühjahr geben.

Auf den kahlen Fichtenflächen ist ein neuer Wald entstanden