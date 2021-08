Bücher frei im Netz

Landesarchiv NRW und Landesverband Lippe unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Detmold. Die im Internet frei zugänglichen Publikationen zur Landesgeschichte Nordrhein Westfalens werden um einen beträchtlichen Anteil reicher: Der Verbandsvorsteher des Landesverbands Lippe, Jörg Düning-Gast, und der Präsident des Landesarchivs NRW, Dr. Frank-Michael Bischoff, haben in Detmold eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Gegenstand der Vereinbarung ist die Digitalisierung und Online-Stellung von gedruckten Publikationen des Landesarchivs durch die Lippische Landesbibliothek.

Seit Jahrzehnten publizieren die staatlichen Archive des Landes NRW insbesondere zu Themen der Landesgeschichte. Ausstellungskataloge, themenbezogene Fachbücher, Findmittel zu Archivbeständen gehören zu dem breiten Spektrum der Veröffentlichungen. Um diesen Schatz zum Teil seit Jahren vergriffener, aber immer wieder nachgefragter Literatur dem breiten Publikum online frei zugänglich zu machen, sind der Landesverband Lippe und das Landesarchiv NRW eine Kooperation eingegangen. Während das Landesarchiv als Urheber die rechtliche Seite prüft und fehlende physische Stücke zur Digitalisierung bereitstellt, übernimmt die Lippische Landesbibliothek in Detmold den ausführenden Part: Scannen, Volltexterkennung, Online-Präsentation und Langzeitarchivierung der Digitalisate.

Ausgangspunkt dieser wegweisenden Kooperation ist die gute örtliche Zusammenarbeit der in Detmold benachbarten Institutionen, die schon in früheren erfolgreichen Projekten – zuletzt in der Tagung über Fürstin Pauline im März 2020 – ihren Niederschlag fand. Beide Seiten sehen neben der Förderung des freien Zugangs zum Wissen („Open Access“) weitere Vorteile. Für das Landesarchiv bedeutet der bibliothekarische Partner, dass die Onlinestellung auf eine bewährte Infrastruktur setzt, die die eigenen Werke verlässlich und dauerhaft zugänglich macht. Die Lippische Landesbibliothek freut sich darüber, eine Sammlung jüngerer und qualitätsvoller, thematisch auf die Regionen Lippe, Ostwestfalen-Lippe und Nordrhein-Westfalen konzentrierter Literatur zugänglich machen zu können.

Bereits über 30 Publikationen des Archivs sind im Portal der Landesbibliothek freigeschaltet (digitale-sammlungen.llb-detmold.de) und im Reiter „Sammlungen > Veröffentlichungen des Landesarchivs“ zu finden.