Brake – die Perle der Wesermarsch

Brake/Unterweser. „Das beste Stück Weser“ , so nennen die Braker ihre beschauliche Stadt liebevoll. Die Stadt Brake an der Unterweser präsentiert sich ihren Gästen mit starker maritimer Tradition. Alte Pack-und Lagerhäuser aus dem 19.Jahrhundert sind Zeugen dieser Zeit. 2021 gibt es ein besonderes Jubiläum: der Brakel Hafen besteht nun seit 200 Jahren. Die Seehafenstadt bietet idealen Erholungs-und Erlebnisraum zum erkunden des maritimen Wesens und der Natur und des Radangebotes.

Wer mehr über die Braker Geschichte erfahren möchte. kann sich von dem erfahrenden Gästeführer Wilfried Sagkob durch die Stadt führen lassen. Einer der vielen Stationen ist auch das Fischerhaus. Um 1731 erbaut, ist das Fischerhaus das älteste Wohnhaus Brakes. Seit der Restaurierung sind die Wandkacheln, die in mühevoller Handarbeit bemalt wurden, und die Deckenbalken wieder im Urzustand zu sehen. www.Kultur-im-Fischerhaus.de Die Touristinformation Brake organisiert die Stadt-und Kirchenführungen und Tagesausflüge.

Ein Erlebnis für die ganze Familie ist auch ein Besuch im Schifffahrtsmuseum Unterweser.

Im Telegraphen und dem Reederhaus „Borgstede & Becker“ in Brake erfährt man so einiges aus der Zeit der großen Segel-und Dampfschiffe und den Bordalltag auf einem Walfänger oder einem Schulschiff.

Halbmodelle und Schiffsporträts, sogenannte „Kapitänsbilder“, bilden einen weiteren Schwerpunkt der Dauerausstellung.Galionsfiguren,Schiffsmodelle ,optische Telegraphie sowie das Fragment eines Rettungsbootes der 1957 in einem Orkan gesunkenen Viermastbark Pair ergänzen den spannenden Rundgang durch das „vertikalste Museum“ Deutschlands.

Die Aussicht vom oberen Turmgeschoss gestattet bei fast jedem Wetter einen beeindruckenden Rundblick über den Brakel Hafen, die Innenstadt, die Weser, sowie das Umland und schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. www.schiffahrtsmuseum-unterweser.de

Harriersand – die längste Flussinsel Deutschlands.

Lange Strände,ein Wäldchen, saftig grüne Wiesen und weitere Naturschätze mach die etwa 11 Kilometer lange Weserinsel zum beliebten Ausflugsziel und Erholungsgebiet für die ganze Familie.

Wer nicht nur einen Tagesausflug machen möchte, sondern ein paar Tage bleiben will, findet hier tolle Unterkünfte. Aufgrund der Lage am Weserstrand und der schönen Ausstattungen der Ferienwohnungen bleibt hier kein Wunsch offen.Jede Ferienwohnung verfügt über einen eigenen Strandabschnitt zum Buddeln,Baden und Relaxen.

Auf dem Inselhof Steengrafe wird aktiv Landwirtschaft betrieben.Die Familie vermarket auf dem Hof selbst hergestellte Produkte.Der Hof ist ein vollbewirtschafteter Milchviehbetrieb mit Kühen und Kälbern und liegt unmittelbar am Naturschutzgebiet „Rechter Nebenarm“. Mit Blick auf die Weser lässt es sich auf den Terrassen gut erholen und der Strand direkt vor der Tür lädt zu Spaziergängen ein. Die Personenfähre „Guntsiet“ befördert die Inselbesucher von der Braker Stadtkaje auf das grüne Eiland. https://brake-touristinfo.de/insel-harriersand/

Hafenrundfahrt im Bus mit Gästeführer

Nördlich des Stadtkerns liegt der Hafen mit den größten Siloanlagen Europas. Der Spezialhafen Brake hat sich zu einem der bedeutendsten Hafen-und Umschlagplätze Norddeutschlands entwickelt. Hochmoderne Kran-und Siloanlagen, der schwerlastfähige Niedersachsenkai und die größte freitragende Halle Europas machen den Spezialhafen Brake einzigartig in der Umgebung.

Hier werden Forstprodukte, Eisen & Stahl oder auch komplette Windkraft- und Industrieanlagen umgeschlagen. An der Kaianlage legen große Frachter, wie kleine Flussschiffe an und laden oder löschen ihre Waren. Seit 2004 ist der Hafen, ein multifunktionaler Spezialhafen, nicht mehr offiziell zugänglich. Hafenführungen bietet der Verein Brake Tourismus und Marketing an. Die nächsten Führungen finden am 12.09.,26.09. und am 03. Oktober 2021 jeweils von 10-12 Uhr statt. Informationen gibt es unter www.brake-touristinfo.de