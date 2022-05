Neue Broschüre „Digitale Touren Paderborn“

Mit GPS-Gerät, Smartphone und Tablet durch die Stadt

Paderborn. Darf‘s eine GPS-Schnitzeljagd von Paderborn nach Schloß Neuhaus sein? Oder eine GPS-Stadtrallye durch die Innenstadt? Vielleicht ist ein klassischer Stadtrundgang mit der App „Actionbound“ ja das Richtige? Oder doch lieber die Graffiti-Tour?

Das Angebot an digitalen Stadttouren in Paderborn ist inzwischen recht umfangreich. Deshalb hat die Tourist Information Paderborn nun mit der neuen Broschüre „Digitale Touren Paderborn“ eine Übersicht in einem klassisch analogen Format herausgegeben.

Auf zwölf Seiten werden ein gutes Dutzend Angebote vorgestellt und Fragen beantwortet wie: An wen richtet sich die digitale Tour? Was erwartet die Teilnehmer? Wieviel Zeit soll eingeplant werden? Was kostet der Spaß? Ein QR-Code führt zu weiteren Infos oder zum App-Download auf die jeweilige Internetseite.

Die Broschüre ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Tourist Information mit dem bib International College Paderborn. Zwei Studenten im Bildungsgang „Mediendesign“ haben damit kurz vor Abschluss ihrer Ausbildung ein reales Projekt verwirklicht. Dabei konnten sie auch ihre eigenen Gestaltungsideen umsetzen: So haben sie beispielsweise die Inhalte durch kräftige Farben optisch gegliedert und selbst gezeichnete Figuren im Flatart-Stil zur Illustration eingesetzt.