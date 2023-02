Bielefeld: Kaninchen bei Minusgraden in Umzugskarton ausgesetzt – PETA bietet 500 Euro Belohnung für Hinweise

Bielefeld / Stuttgart, 31. Januar 2023 – Tierquäler gesucht: Einem Medienbericht zufolge haben Unbekannte am vergangenen Donnerstag in Bielefeld zwei Kaninchen ausgesetzt. Ein Passant fand die hellbraunen, sich aneinanderdrängenden Tiere gegen 18:35 Uhr in der Bielsteinstraße. Jemand hatte sie bei Minusgraden in einem Umzugskarton an die schlecht beleuchtete Zufahrt eines Kindergartens gestellt. Der Finder benachrichtigte die Polizei, die die Kaninchen in ein Tierheim brachte. Hinweise zum Halter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-5450 entgegen.

PETA setzt Belohnung aus

Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person oder Personen überführen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

„Wir möchten helfen aufzuklären, von wem die Kaninchen ausgesetzt wurden“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA. „Der Halter oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und die Tiere selbst im Tierheim abgeben müssen. Die Kaninchen einfach an eine Einfahrt zu stellen und sie bei den eisigen Temperaturen dem möglichen Tod zu überlassen, ist nicht nur herzlos, sondern auch tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

Die Tierrechtsorganisation weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen kann. Dies kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Das Tierschutzgesetz greift auch, wenn Halter die Tiere nicht artgerecht unterbringen und versorgen oder notwendige Hilfeleistung unterlassen.

PETA setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen.

Das Motto der Organisation lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. PETA setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden.

