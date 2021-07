BIE a Hero!-Kampagne der Stadtwerke Bielefeld gewinnt Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Bielefeld. Großer Erfolg für die Stadtwerke Bielefeld: Mit der Klimaschutzkampagne BIE a Hero! haben die Stadtwerke am Freitag in Berlin den Deutschen Preis für Onlinekommunikation (DPOK) gewonnen. „Die Freude ist natürlich riesig. Uns freut es dabei ganz besonders, dass BIE a Hero! nicht nur bei den Usern so gut ankommt, sondern das die Kampagne auch die Jury des Onlinekommunikationspreises überzeugt hat“, sagt Marcus Lufen, Leiter Marketing und Innovation bei den Stadtwerken Bielefeld.

Der DPOK ehrt seit 2011 jährlich die besten digitalen Kommunikationsleistungen von Unternehmen in verschiedenen Branchen. Die Projekte werden per Online-Voting durch eine Jury bewertet. Veranstaltet wird der Award vom Magazin pressesprecher sowie der Quadriga Media Berlin.

Insgesamt sind beim DPOK 700 Bewerbungen eingegangen. Gewonnen haben die Stadtwerke Bielefeld den Preis in der Kategorie „Kampagne von Unternehmen“. Die Ostwestfalen setzten sich dabei gegen Konkurrenten wie Coca-Cola, die NORMA Group oder Boehringer Ingelheim durch. „Im Rahmen einer vielseitigen Klimaschutz-Kampagne bieten die Seite 2 von 2

Stadtwerke Bielefeld Möglichkeiten, CO2 einzusparen und belohnen klimafreundliches Verhalten. Eigentlich ist es ganz einfach: Global denken, regional handeln – denn Klimaschutz fängt vor Ort an“, teilen die Verantwortlichen des Deutschen Preis für Onlinekommunikation zur erfolgreichen BIE a Hero!-Kampagne mit.

Hintergrund BIE a Hero!

„Ihr handelt klimafreundlich und wir pflanzen für euch Bäume.“ Das ist die einfache Botschaft der Klimaschutzkampagne, die die Unternehmen der Stadtwerke Bielefeld Mitte April gestartet haben. Das Herzstück der Kampagne bildet eine App, in der jeder sein eigenes klimafreundliches Verhalten festhält und dafür Klima-Punkte sammelt. Für jeweils 200 Klima-Punkte pflanzen die Stadtwerke Bielefeld einen Baum. Per BIE a Hero-App auf Apple- und Android-Geräten können User ihr klimafreundliches Verhalten Tag für Tag eingeben. Bereits 5000 mal wurde die BIE a Hero!-App bislang heruntergeladen. In der Anwendung warten auf die User aber nicht nur Klimapunkte, sondern auch Gewinnspiele oder wichtige Tipps und Hinweise, wie man sein Leben klimaschonender gestalten kann. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Bäume pflanzen die Stadtwerke im Bielefelder Wald. Ganz nebenbei kann dabei jeder sein Bewusstsein für die Umwelt schärfen.