Bertelsmann-Weihnachtsspende: 25.000 Euro für schwerstkranke Kinder

Bertelsmann unterstützt erneut Betheler Palliativ-Team „Der Weg nach Hause“

Seit 2006 rund 350.000 Euro an Verein gespendet

Gütersloh. Bertelsmann unterstützt die Initiative „Der Weg nach Hause“ sowie das Kinderhospiz der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel mit 25.000 Euro und verzichtet dafür abermals auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen richtet seine alljährliche Weihnachtsspende bereits zum 14. Mal infolge an das Bielefelder Hospiz- und Palliativ-Team.

Prof. Dr. Eckard Hamelmann, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Bethel, und Stefan Schwalfenberg, leitender Arzt des ambulanten Palliativ-Teams „Der Weg nach Hause“ am Kinderzentrum, nahmen heute den Spendenscheck vom Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden, Thomas Rabe, entgegen.

Thomas Rabe sagte: „Bertelsmann unterstützt die Initiative ‚Der Weg nach Hause‘ bereits seit dem Jahr 2006. Das zeigt, wie wichtig uns der Einsatz des Betheler Teams für schwerstkranke Kinder ist. Wir haben größten Respekt und Wertschätzung für Ihre beispiellose Arbeit.“

„Der Weg nach Hause“ ermöglicht unheilbar kranken Kindern eine Behandlung in ihrem heimischen Umfeld, um neben einer kompetenten ärztlichen Versorgung die wichtige vertraute Geborgenheit ihrer Familien zu ermöglichen. Über die Jahre hinweg hat Bertelsmann die Initiative mittlerweile mit insgesamt rund 350.000 Euro unterstützt.

Eckard Hamelmann bedankte sich bei Thomas Rabe: „Die jährliche Unterstützung von Bertelsmann gibt uns Planungssicherheit. So konnten wir in den vergangenen Jahren bereits unser Netzwerk in Ostwestfalen aus ambulanter Betreuung, Kinderhospiz und Kinderklinik auf- und ausbauen sowie die Personalkapazitäten unseres Behandlungsteams aufstocken. Vielen Dank dafür!“

Über Bertelsmann

