Bertelsmann Business Podcast zum 100. Geburtstag von Reinhard Mohn

Am 29. Juni wäre Reinhard Mohn, Unternehmerpersönlichkeit und Bertelsmann-Nachkriegsgründer, 100 Jahre alt geworden. Folge 21 des Bertelsmann Business Podcasts ist daher eine ganz besondere: Moderatorin Isabelle Körner übergibt in dieser Folge ausnahmsweise die Gesprächsführung ihrer Moderatorenkollegin und Erfolgsautorin Amelie Fried, die im Rahmen des Formats „Das Blaue Sofa“ mit Bertelsmann CEO Thomas Rabe und Unternehmenshistoriker Joachim Scholtyseck über Reinhard Mohn spricht. Der Unternehmer hat sich nicht gescheut auch anderen Verantwortung zuzutrauen. Genau das hat das Unternehmen Bertelsmann zu dem gemacht, was es heute ist: ein internationaler Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern mit mehr als 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Anlässlich des 100. Geburtstages ist ein Buch erschienen: Reinhard Mohn – Ein Jahrhundertunternehmer. Die Leserinnen und Leser erfahren darin viel über seine Prinzipien und die Erfolgsfaktoren seines Schaffens. Und genau darum geht es in der aktuellen Episode von „Kreativität & Unternehmertum“.

In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die Gespräche werden dabei immer in der Sprache des jeweiligen Gastes geführt.

