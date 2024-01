BenQ beCreatus DP1310 USB-C Hybrid Dock: 13-in-1 Docking Station vereint USB-C und HDMI 2.1

– Neue Möglichkeiten für Arbeitsplatz und Home-Office dank 4K Triple-Display-Setup, USB-C mit 36 und 100 Watt PD, bis zu 8K/60 Hz 4K/120 Hz und einfachste Umschaltung zwischen den Quellen –

Oberhausen. BenQ, führender Hersteller von Display-Lösungen, stellt mit dem beCreatus DP1310 USB-C Hybrid Dock eine intelligente Docking-Lösung vor. Das BenQ beCreatus DP1310 Hybrid Dock unterstützt die Arbeit bei hybriden Arbeitsabläufen, indem es durch ein einziges USB-C-Kabel den Zugang von bis zu drei Monitoren mit 4K 60Hz Support (via HDMI 2.1, HDMI 2.0, DP 1.2), Tastatur, Maus, LAN und weiteren USB-Geräten zur Verfügung stellt. Parallel lädt es das angeschlossene Notebook über dieselbe Verbindung mit bis zu 100 Watt Power Delivery auf und stellt an der Vorderseite einen weiteren USB-Port mit 36 Watt Power Delivery für Smartphones zur Verfügung. Der Clou des beCreatus DP1310 ist ein weiterer HDMI 2.1-Anschluss mit 120Hz Support: Dieser dient als zusätzlicher Eingang für ein weiteres Quellgerät, sodass der zentrale Monitor einfach und komfortabel zwischen zwei Arbeitsumgebungen umgeschaltet werden kann. Das BenQ beCreatus DP1310 USB-C Hybrid Dock ist zum unverbindlichen Verkaufspreis von 359 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.

Multi-Setup ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand

Immer öfter werden im beruflichen Umfeld, aber auch für die private Anwendung, stationäre durch mobile Rechner ersetzt. Sie werden am Arbeitsplatz oder am Schreibtisch im Home-Office oft durch zusätzliche Peripherie ergänzt. Eine Docking Station erleichtert den Umzug zwischen den Arbeitsorten, denn sie bietet umfangreichere Anschlussmöglichkeiten als ein Notebook und reduziert gleichzeitig die Inbetriebnahme am jeweiligen Platz auf das Einstecken eines einzigen USB-C-Kabels. Darüber hinaus lässt sich der Hauptmonitor auch als Display für eine Spielkonsole nutzen – und der Wechsel von der Arbeit zur Freizeit ist nur einen schnellen Druck auf den grünen Button der Dockingstation entfernt.

Vielfältige Berufsgruppen, wie zum Beispiel Fotografen, Servicetechniker, Netzwerkbetreuer, Programmierer und Videostreamer, profitieren vom Einsatz des BenQ beCreatus DP1310 USB-C Hybrid Dock: mit einem einfachen Druck auf den Button kann zwischen zwei Rechnern gewechselt werden. So kann eine aufwendige Anwendung auf dem leistungsfähigeren Notebook im Hintergrund weiterlaufen und weitere Tätigkeiten auf dem sekundären Notebook ausgeführt werden. Ein Einsatz der Dockingstation im Meetingraum ermöglicht es auch, dass Inhalte von externen Geräten zur Präsentationszwecken auf den Monitor betrachtet werden können, ohne Zugang zum eigenen Netzwerk oder andere Datenübertragungen zulassen zu müssen – hierzu verbindet man das externe Geräte einfach mit der Dockingstation via HDMI-Kabel.

Erweiterte Möglichkeiten

Vier der insgesamt 13 Anschlüsse befinden sich neben dem grünen Button auf der Frontseite des beCreatus DP1310 USB-C Hybrid Dock: Neben USB-C mit 36 Watt PD gibt es zwei USB-A-Ports und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse Audio In/Out für ein Headset. HDMI-Anschlüsse, DisplayPort, LAN, drei weitere USB-A-Steckplätze und der als Hauptanschluss dienende USB-C-Port mit 100 Watt PD liegen auf der Rückseite des kompakten Docks.

Das BenQ beCreatus DP1310 USB-C Hybrid Dock integriert die neueste DisplayLink-Technologie, um bis zu drei Monitore an ein Notebook anzuschließen. Die DisplayLink-Software steht für Windows, MacOS über USB-C auch für die neuesten Systeme mit den SoC M1 und M2, Chrome OS, Linux und Ubuntu zur Verfügung. Am HDMI 2.1-Eingang können Spielkonsolen (PS5, Xbox Serie X und Serie S) oder weitere PCs angeschlossen werden.

Näheres zum BenQ beCreatus DP1310 gibt es hier: https://bit.ly/3GqaQtZ