Beginn des Studiums noch in diesem Jahr Online-Workshop

Kreis Paderborn. Als im März letzten Jahres die ersten Corona-Fälle im Kreis Paderborn auftraten, wurde es nicht nur im Gesundheitsamt hektisch. Im Hintergrund, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, war es auch die Sternstunde der kreiseigenen IT-Abteilung. Innerhalb weniger Wochen verschwanden viele lose Papierzettel aus den Büros, waren Vorgänge digitalisiert, Schnittstellen programmiert und das Personal in der neuen Software geschult.„Natürlich hoffen wir, dass Pandemien eine Ausnahme bleiben. Die Digitalisierung ist und bleibt in der Verwaltung der dynamischste und zukunftsorientierteste Bereich überhaupt“, sagt Carolin Sake vom Personalamt des Kreises Paderborn. Deswegen investiert der Kreis in diesem Bereich in die eigene Nachwuchsentwicklung und bietet noch in diesem Jahr erstmals den Dualen Studiengang „Bachelor of Science in Verwaltungsinformatik“ in der gehobenen technischen Beamtenlaufbahn an.

Ab dem 26. Februar können sich interessierte Abiturienten bewerben und am 1. September ihr Studium in Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal am Campus Kamp-Lintfort beginnen.

Von Künstlicher Intelligenz bis zur vollautomatischen Digitalisierung reichen die Aufgabenfelder, auf die sich die zukünftigen Studierenden konzentrieren werden. „Hier ist viel Bewegung drin, um technisch immer auf den neusten Stand zu sein“, erklärt Peter Wibbe, IT-Projektleiter Digitalisierung. Und: In vielen Bereichen betritt die Kreisverwaltung hier Neuland. Als Digitale Modellkommune ist es auch ihre Aufgabe neue Lösungen zu entwickeln und Projekte umzusetzen. „Wir suchen also nicht nur reine Informatiker, sondern auch digitale Gestalter“, so Sake.

Das Duale Studium zum Verwaltungsinformatiker als Bachelor of Science dauert vier Jahre – und damit ein Jahr länger als ein ähnlicher Studiengang als Bachelor of Arts. „Hier zeigt sich schon, dass die zukünftigen Absolventen für verantwortungsvolle Positionen ausgebildet werden“, unterstreicht Carolin Sake.