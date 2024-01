Bad Pyrmont verlängert das größte Lichterfest Deutschlands!

Bis zum 25. Februar kann man die über 300 handgefertigten Lichtinstallationen im Kurpark bewundern

Bad Pyrmont. Deutschlands größtes Lichterfest im Kurpark von Bad Pyrmont geht in die Verlängerung. Schon über 20.000 Besucher haben die über 300 Lichtinstallationen des Festivals bewundert. Aufgrund der großen Beliebtheit, aber vor allem auch wegen der widrigen Wetterumstände wird das Lichterfest, das ursprünglich nur bis zum 20. Januar 2024 laufen sollte, bis zum 25. Februar 2024 verlängert.

Im Zuge der Verlängerung verändern sich aufgrund des späteren Sonnenuntergangs auch die Öffnungszeiten. Ab dem 21. Januar 2024 öffnet das Lichterfest im Kurpark um 18.00 Uhr und endet um 21.00 Uhr (letzter Einlass 20.00 Uhr). Die Öffnungstage bleiben mit Donnerstag bis Sonntag unverändert. Auch die Eintrittspreise bleiben mit 19,00 Euro für Erwachsene und 12,00 Euro für Kinder gleich. Und auch die Rabatte der Partner gelten für den Verlängerungszeitraum.

Deutschlands größtes Lichterfest feiert in diesem Winter in Bad Pyrmont seine Premiere. Über 300 handgefertigte Installationen verwandeln den Kurpark erstmals in ein magisches Lichterspektakel. Auf einem 1,5 Kilometer langen Rundgang tauchen die Besucher ein, in eine wundervolle Welt voller leuchtender Illuminationen unter dem Motto „Die Elemente des Lichts“. Licht, Wasser, Wind, Donner, Erde und Feuer und Dunkelheit stehen Pate für die unterschiedlichsten Bilder und Leuchtskulpturen.

Zur ersten Ausgabe erhielt das Kurpark Lichterfest bereits einige Auszeichnungen. So hat das Reiseportal Reisereporter.de das Festivals in die Top 10 der schönsten winterlichen Lichterfeste Deutschlands gewählt. Der ADAC hat das Kurpark Lichterfest gar in die Liste der schönsten Lichterfeste 2024 von ganz Europa aufgenommen.

Der Kurpark Bad Pyrmont wurde vielfach ausgezeichnet und ist einer der schönsten Parkanlagen Europas. Das Areal umfasst eine Fläche von 60 Hektar. Er gilt als ältester Kurpark Deutschlands, dessen Ursprünge auf ein barockes Alleensystem aus dem 17. Jahrhundert zurückgehen. Es ist ein Erlebnis, den Kurpark im Wandel der Jahreszeiten zu beobachten. Mehrere zehntausend Blumen werden der Jahreszeit entsprechend mehrfach jährlich von der Staatsbadgärtnerei gepflanzt und bieten ein buntes und höchst ästhetisches Bild zusammen mit den Grünanlagen und Springbrunnen.

Seit dem 16. November 2023 bietet sich eine völlig neue Möglichkeit den Kurpark Bad Pyrmont zu erleben. Jeden Donnerstag bis Sonntag öffnet sich der Park für ein spektakuläres Lichterfestival. Zum Kurpark Lichterfest erwecken 300 Leuchtinstallationen eine neue Welt. Der Veranstalter des Lichterfestivals, die Agentur SPACE, hat die Veranstaltung nun bis zum 25. Februar 2024 verlängert.

Tickets gibt es ab 19,00 Euro für Erwachsene und 12,00 Euro für Kinder unter kurpark-lichterfest.de. Partner des Kurpark Lichterfests sind das Staatsbad Pyrmont, Touristinformation Bad Pyrmont, die Volksbank Hameln-Stadthagen, die Stadtwerke Bad Pyrmont, Phoenix Contact und Bad Pyrmonter Mineral- und Heilquellen, die das Festival umfangreich unterstützen und Vergünstigungen für die Besucher anbieten. So erhalten alle Besucher:innen mit einer PyrmontCard des Staatsbads einen Rabatt von 6,00 Euro auf alle Ticketpreise. Die Kund:innen der Volksbank Hameln-Stadthagen bekommen mit ihrer Girocard einen Rabatt von 50% auf alle Standard Tickets des Lichterfestes.

Kurpark Lichterfest

Kurpark Bad Pyrmont

16.November 2023 – 20. Januar 2024

Donnerstag – Sonntag

17.00 bis 22.00 Uhr

VERLÄNGERUNG:

21.Januar 2024 – 25. Februar 2024

Donnerstag – Sonntag

18.00 bis 22.00 Uhr

kurpark-lichterfest.de