Ausstellung mit Werken der „Glasheimat Bayern“ und der Glaskünstlervereinigung NRW im LWL-Industriemuseum

Petershagen (lwl). Ein breites Spektrum künstlerischer Positionen der aktuellen Glaskunst präsentiert der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ab 10. April in der Ausstellung „InterRegional“ in seinem Industriemuseum Glashütte Gernheim in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke). Mitglieder der beiden Vereinigungen „Glasheimat Bayern“ und Glaskünstlervereinigung NRW geben darin einen Einblick in ihr Schaffen. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Glasmuseum Frauenau. Beteiligt sind insgesamt 43 mit Glas arbeitende Künstler:innen.

Der Brückenschlag, den bereits der Titel formuliert, verbindet nicht nur zwei glasaffine Regionen. Die Gemeinschaftsausstellung zeigt die technische und konzeptuelle Vielfalt und den künstlerischen Austausch in Gebieten, die beide auf eine lange Tradition der Glasherstellung blicken. Auch aus diesem Grund fällt die Vielfalt der heißen und kalten Glasverarbeitungs- und -bearbeitungstechniken ins Auge: Neben ofengeformten Glas finden sich Schliff und Gravur, mundgeblasenes Glas und Gravur wiederum verbinden sich zur Graal-Technik. Experimente mit heißem Glas am Ofen zeugen von der Kreativität, die das Material freizusetzen vermag. Auch plastisch und skulptural wenden es die Künstler:innen an.

Beziehungen nach Peteshagen existieren schon länger. Viele Mitglieder der „Glasheimat Bayern“ waren bereits im Rahmen anderer Ausstellungen in der Glashütte zu Gast. Mit der Glaskünstlervereinigung NRW verbindet die Glashütte Gernheim eine Kooperation. In mehreren Gemeinschaftsausstellungen, die meist von Workshops begleitet wurden, zeigten ihre Mitglieder in Gernheim aktuelle Werke. Zum 200-jährigen Jubiläum im Jahr 2021 widmeten sie dem Standort eine eigene Ausstellung.

InterRegional

Glasheimat Bayern und Glaskünstlervereinigung NRW

10. April bis 14. August 2022

LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim

Geöffnet Di – So 10 – 18 Uhr

glashuette-gernheim.lwl.org