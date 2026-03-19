Ausstellung im Arbeitsgericht Bielefeld: „Es kommt drauf an“ – Malerei von Nebile Alter Morali

Unter dem Titel „Es kommt drauf an“ zeigt das Arbeitsgericht Bielefeld ab dem 12. März 2026 abstrakte Malerei der Künstlerin und Rechtsanwältin Nebile Alter Morali. Die Ausstellung läuft bis zum 30. Juni 2026 und ist während der Öffnungszeiten des Gerichts öffentlich zugänglich.

Bielefeld. Der Ausstellungstitel greift eine der bekanntesten juristischen Formulierungen auf. Er verweist auf die Bedeutung von Kontext, Perspektive und Abwägung – Aspekte, die sowohl juristische Entscheidungen als auch die abstrakte Malerei der Künstlerin prägen. Alter Morali verbindet in ihrer Arbeit analytisches Denken mit einem intuitiven, offenen künstlerischen Prozess. In ihren vielschichtigen Bildkompositionen entstehen Strukturen, die sich zugleich festigen und wieder auflösen. Klare Lesarten werden bewusst vermieden; stattdessen laden die Werke zu individuellen Interpretationen ein.

Gerade im Arbeitsgericht entfaltet die Ausstellung eine besondere Resonanz. Der Ort, an dem täglich unterschiedliche Positionen verhandelt und Entscheidungen getroffen werden, wird zum Dialograum für Kunst, die Mehrdeutigkeit zulässt und Perspektivwechsel ermöglicht.

Zur Eröffnung der Ausstellung findet am 12. März 2026 um 17:00 Uhr eine Vernissage statt.

Zur Künstlerin

Nebile Alter-Morali wurde am 14. Februar 1984 in Neuss geboren und wuchs mit ihren Eltern und drei Schwestern im Rheinland auf. Nach dem Abitur studierte sie Rechtswissenschaften in Düsseldorf mit anschließenden Stationen in Zürich und Istanbul. Seit 2012 lebt und arbeitet sie als Anwältin in Bielefeld, wo sie mit Ihren Kindern und Ihrem Mann zuhause ist und sich der Region stark verbunden fühlt.

Die Malerei entdeckte sie 2019 als bewussten und kreativen Gegenpol zu ihrem eher theoretisch geprägten Berufsalltag. Seitdem ist ein umfangreiches Werk abstrakter Arbeiten entstanden, die bereits in private und öffentliche Räume im In- und Ausland Einzug gefunden haben. Mit der Ausstellung im Arbeitsgericht Bielefeld macht sie ihre Arbeiten nun erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

Ausstellung: „Es kommt drauf an“

Zeitraum: 12. März – 30. Juni 2026

Öffnungszeiten: Mo–Fr, 07:30 – 15:30 Uhr

Ort: Arbeitsgericht Bielefeld, Gerichtstr. 6, 33603 Bielefeld

Vernissage: 12. März 2026, ab 17:00 Uhr

Ort: Detmolder Str. 9, 33602 Bielefeld