Ausfall der Aktion „Nadelnder Tannenbaum“

Bürgermeisterin ruft zu Spende für CVJM auf

Bünde. Wie bereits berichtet, werden durch die Corona-Pandemie die Weihnachtsbäume in diesem Jahr in Bünde nicht wie gewohnt von den CVJM-Ortsvereinen im Rahmen der Aktion „Nadelnder Tannenbaum“ eingesammelt. Ab nächster Woche sind die Müllabfuhrunternehmen „Berg Abfallbeseitigung“ und „Drekopf Recyclingzentrum Bünde“ unterwegs, um die Bäume in den einzelnen Abfuhrbezirken einzusammeln.

Durch den Ausfall der Aktion brechen dem CVJM wichtige Einnahmen in Form der vielen sonst getätigten Spenden der Bünder Haushalte weg. „Letztes Jahr waren über 700 junge Menschen im Raum Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen an der Aktion beteiligt. Es kamen Spenden in Höhe von insgesamt 46.000 Euro zusammen, die für die eigene Kinder- und Jugendarbeit und/oder andere Zwecke eingesetzt werden konnten“, so Niklas Niedermeier vom CVJM-Kreisverband Bünde.

Bündes Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger bedauert, dass die Tradition der Tannenbaum-Sammelaktion in diesem Jahr wegbricht. „Die aktive Vereinsarbeit leidet sehr stark unter der Corona-Pandemie, es ist momentan sehr schwer, Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Hier geht es nicht nur um die Entsorgung der Tannenbäume, es geht hier vorrangig um die wertvolle ehrenamtliche Arbeit“, so Rutenkröger. Daher appelliert die Bürgermeisterin an alle Bünderinnen und Bünder, den Verein trotz des Ausfalls der Aktion mit einer Spende zu unterstützen: „Da die Bäume kostenlos von der Müllabfuhr abgeholt werden, würde ich mich sehr freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger dem Verein mit einer Spende einen Motivationsschub zukommen lassen würden.“

Spenden können direkt an die CVJM-Ortsvereine getätigt werden. Hier eine Auflistung der verschiedenen Vereine, Spendenzwecke und Kontoverbindungen:

CVJM Bieren

Der Spendenzweck ist zu gleichen Teilen für die eigene Kinder- und Jugendarbeit und das Projekt YDP (Youth Development Programm in Sierra Leone; Westafrika) bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE93 4949 0070 0420 8247 00 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

Bünde-Mitte, Bünde Süd und Bustedt:

Ev. Jugend Bünde-Ost: Die Spenden kommen der eigenen Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Kontoverbindung: IBAN DE91 4945 0120 0210 0007 58 // Vermerk: Ev. Jugend Bünde-Ost/AKNATA

CVJM Dünne

Das gespendete Geld aus Dünne ist zu gleichen Teilen für die eigene Kinder- und Jugendarbeit und den CVJM Kreisverband Bünde bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE95 4949 0070 0600 8652 00 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

CVJM Ennigloh

Der Spendenerlös ist für die eigene Kinder- und Jugendarbeit in Ennigloh bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE86 4945 0120 0200 4639 35 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

CVJM Hagedorn

Der Spendenzweck ist für das Projekt Plant-for-the-planet bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE13 7002 0500 0000 2000 00

CVJM Holsen-Ahle

Der Spendenerlös ist für den Förderverein „Wir für Lukas“ und für die Stelle des CVJM Kreisverbandssekretär im Kreisverband Bünde gedacht.

Kontoverbindung: IBAN DE55 4945 0120 0201 0020 37 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

CVJM Hunnebrock-Hüffen-Werfen

Die gespendete Summe ist komplett für den CVJM Kreisverband Bünde bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE47 4945 0120 0210 0003 86 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

CVJM Kirchlengern

Das gespendete Geld aus Kirchlengern geht an den CVJM Deutschland und deren Corona-Hilfen.

Kontoverbindung: IBAN DE30 4949 0070 0306 1212 00 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

CVJM Muckum

Der Spendenerlös ist für die eigene Kinder- und Jugendarbeit bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE86 4945 0120 0200 4639 35 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

CVJM Rödinghausen

Der Spendenzweck ist zu gleichen Teilen für die eigene Kinder- und Jugendarbeit und das Projekt YDP (Youth Development Programm in Sierra Leone, Westafrika) bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE93 4949 0070 0420 8247 00 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

Spradow

Ev. Jugend Spradow und die HSG Spradow: Die Spenden kommen der eigenen Kinder- und Jugendarbeit und dem Projekt Driving Doctors in Sierra Leone (Westafrika) zugute.

Kontoverbindung: IBAN DE95 4945 0120 1207 2538 06 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum

CVJM Stift Quernheim

Der Gesamtbetrag des gespendeten Geldes ist zu gleichen Teilen für die eigenen Kinder- und Jugendarbeit, dem CVJM Kreisverband Bünde und der Kinderonkologie Bethel gedacht.

Kontoverbindung: IBAN DE86 4949 0070 0251 7708 01 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum

CVJM Südlengern

Das gespendete Geld kommt der eigenen Bläserarbeit zu gute.

Kontoverbindung: IBAN DE 91 4945 0120 0210 0007 58 // Vermerk: CVJM-Bläserabeit/AKNATA

CVJM Westkilver

Der Spendenzweck ist zu gleichen Teilen für die eigene Kinder- und Jugendarbeit und das Projekt YDP (Youth Development Programm in Sierra Leone, Westafrika) bestimmt.

Kontoverbindung: IBAN DE93 4949 0070 0420 8247 00 // Vermerk: Aktion Nadelnder Tannenbaum 2021

Abholung der Tannenbäume

Die Tannenbäume werden in der Zeit vom 11. bis 22. Januar 2021 kostenlos durch die Müllabfuhr eingesammelt. Die Abholzeiten in den jeweiligen Abfuhrbezirken der Müllabfuhr können unter www.buende.de/Tannenbaumsammlung eingesehen werden.

Rückfragen beantwortet die Abfallberatung der Kommunalbetriebe Bünde (AöR) unter den Telefonnummern 9251122 und 9251126.