Aus zwei mach eins: Kooperation erhöht Attraktivität für Radtouristen

Als gelungenes gemeinsames Konzept präsentiert sich die Hochstift-Radtour, die mit Tagesetappen von bis zu 94 Kilometern Länge durchaus als anspruchsvoll zu bezeichnen ist. Gerade das ist aber auch die große Stärke der Route, schließlich ist der Anteil der E-Bike-Fahrer unter den Radreisenden in den letzten Jahren rasant gestiegen: 32 Prozent aller Urlauber sind inzwischen mit elektrischem Rückenwind unterwegs, wie eine ADFC-Radreiseanalyse ergeben hat, und das wirkt sich auch auf das Nachfrageverhalten aus.

„Viele Gäste erkundigen sich inzwischen gezielt nach längeren Routen“, so Anja Veith, Geschäftsführerin der Touristikzentrale Paderborner Land e.V. „Gerade Streckenradler möchten unterwegs sein und daher ist neben Landschaft, Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten auch die Etappenlänge ausschlaggebend für eine Reiseentscheidung.“

Gleich die erste Etappe der Hochstift-Radtour hat es dann auch schon in sich: 92 Kilometer und 710 Höhenmeter sind bis Bad Driburg zu bewältigen. Dazwischen liegen nicht nur Sehenswürdigkeiten wie das fürstbischöfliche Residenzschloss Schloß Neuhaus, das Gartenschaugelände in Bad Lippspringe, das Eisenbahnviadukt in Altenbeken, der Eggedom Neuenheerse, die Burg Dringenberg und das Weidenpalais in Rheder, sondern eben auch das Eggegebirge. Auch die weiteren Etappen sind zwischen 71 und 94 Kilometer lang – lediglich die Schlussetappe ist mit knapp 40 Kilometern etwas kürzer, um den Gästen am letzten Tag auch noch die Rückreise zu ermöglichen.

„Eine weitere Stärke der Hochstift-Radtour liegt darin, dass die Tour zum Ausgangspunkt zurückführt“, ergänzt Michael Stolte, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH. „Kein Radler muss die Rückkehr zum Ausgangsort mit Zug oder Bus planen“. Für die Infrastruktur und die Beschilderungspflege der Route sind die beiden Kreise und die Kommunen vor Ort zuständig. Das Team von der Touristikzentrale Paderborn e.V. fungiert darüber hinaus als Buchungsstelle für die Hochstift-Radtour und bucht unter anderem den Gepäcktransport entlang der Route, so dass sich die Gäste ohne schweres Gepäck auf den Weg machen können.

Die kostenlose Übersichtskarte zur Hochstift-Radtour mit einer kurzen Beschreibung der Sehenswürdigkeiten sowie den Informationen zum Pauschalangebot ist bei der Touristikzentrale Paderborner Land e.V. (info@paderborner-land.de) sowie dem Kulturland Kreis Höxter (info@kulturland.org) erhältlich.

Die Etappen im Überblick:

Hövelhof – Bad Driburg: 92 km, 710 Höhenmeter

Bad Driburg – Höxter: 86 km, 700 Höhenmeter

Höxter – Warburg: 82 km, 670 Höhenmeter

Warburg – Büren: 94 km, 1.090 Höhenmeter

Büren – Delbrück: 71 km, 280 Höhenmeter

Delbrück – Hövelhof: 37 km, 110 Höhenmeter

