Um auch in diesem Jahr im Namen der weltweiten One Billion Rising Kampagne aktiv zu werden, hat sich das Team des AWO Kastanienhauses am Wall zusammengesetzt und den Plan für ein Digitalprojekt aufgestellt, dessen Durchführung trotz Pandemie möglich ist.

Lemgo. Unterstützt wird diese Kampagne von der Gleichstellungsstelle der Stadt Lemgo und der SV der Karla-Raveh-Gesamtschule. Auf der Homepage des Hauses www.awo-lemgo.de finden Sie unter „Aktuelles“ den Aufruf zu „One Billion Rising 2021“ mit entsprechender Anleitung zum Mitmachen!

Das Projekt soll anschließend visualisiert werden und das Veranstaltungsteam freut sich auf viele Teilnehmer*innen aller Generationen, um gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, Diskriminierung, Rassismus, Krieg, etc. zu setzen! Einsendeschluss ist der 11.02.21. Am Kastanienhaus können Sie die fertige Aktion bis 21.02. auf einem Bildschirm anschauen, ebenso im Internet auf den genannten Homepages.