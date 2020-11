Auch in Minden 2020 kein Weihnachtsmarkt!

Durchführung trotz „ausgeklügeltem“ Gesamtkonzept nicht möglich

Minden. Nach intensiven Abstimmungsprozessen hat sich Minden, wie viele andere Städte auch, schweren Herzens dazu entschlossen, in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt durchzuführen. Dieser Entscheidung vorausgegangen waren die Erstellung von Konzepten, bei denen die Stände zur Entzerrung über den gesamten Innenstadtbereich verteilt wurden und die Rückverfolgbarkeit der Gäste in abgezäunten „Glühweingärten“ und Imbissständen gewährleistet werden sollte. Unter den Rahmenbedingungen der am Montag greifenden neuen Coronaregeln ist eine Umsetzung dieser Konzepte allerdings nicht möglich. Darauf haben sich die Vertreter der Stadt Minden, der Gesundheitsbehörde, des Schaustellervereins Minden-Lübbecke, der Werbegemeinschaft und der Minden Marketing GmbH gestern verständigt.

Die Minden Marketing GmbH arbeitet jedoch mit ihren Partnern daran, „in dieser dunklen Zeit“ zumindest noch eine Weihnachtsbeleuchtung für Minden auf den Weg zu bringen. Leider muß das Stadtmarketing auch alle Stadt- und Themenführungen zunächst bis Ende November absagen. Weitere Informationen bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de,online unter www.minden-erleben.de , www.facebook.de/mindenerleben und in der Minden-APP.