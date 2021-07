Am Niederrhein eröffnet jetzt der erste ruf Friendsclub Deutschland

Noch Plätze frei in den Sommerferien.

Bielefeld. Am 17. Juli eröffnet der erste ruf Friendsclub in Deutschland: in Nettetal am Niederrhein. „Nach dem großen Erfolg in Italien haben wir unser Bestseller-Konzept Friendsclub jetzt an den Niederrhein geholt und bieten damit Jugendlichen einen unvergesslichen Urlaub in der Nähe an“, betont ruf Geschäftsführer Burkhard Schmidt-Schönefeldt. Im Friendsclub Deutschland gibt es noch Plätze zu attraktiven Last-Minute-Preisen. Ein umfassendes Corona-Schutz-Konzept sorgt für Sicherheit. Ein beliebtes Programm-Highlight ist das Holi-Festival der Farben.

„Als Marktführer schauen wir sehr genau darauf, welche Urlaubsregionen für un- sere jungen Gäste attraktiv sind. Für den Friendsclub bietet das Nettetal ideale Bedingungen. Die Lage zwischen Holland und der Rhein-Ruhr-Region, nahe dem Bade- und Wassersportparadies Blaue Lagune und mit spannenden Aus- flugsmöglichkeiten hat uns überzeugt“, so Schmidt-Schönefeldt.

Geeignet ab 11, 14 und 16 Jahren

Der Friendsclub Deutschland eignet sich mit seinen Programmen für verschie- dene Altersstufen für junge Urlauber ab 11, 14 und 16 Jahren. Die ruf Gäste kön- nen jeden Tag etwas anderes erleben: spannende „Black Stories“ am Lager- feuer, Kinonacht mit Popcorn im Eventzelt, Festivaldays, Wasserspaß und -sport in der Blauen Lagune oder Shopping in Nordeuropas größtes Designeroutlet in Roermond. Auf einem großzügigen Areal mitten im Grünen gibt es zudem eine Chill-out-Area, eine Escape Area, ein Beachvolleyballfeld und vieles mehr. Im Friendsclub sind die ruf Gäste unter sich.

Corona-Schutzkonzept

Die Angebote in diesem Jahr werden flexibel auf die jeweiligen Corona-Erfor- dernisse zugeschnitten. Besonders geschulte Reiseleiter:innen, ein umfassen- des Hygieneschutzkonzept sowie eine pandemie-konforme An- und Abreise in Bussen mit UV-HEPA-Filtern sorgen für die Sicherheit der Jugendlichen.

ruf Jugendreisen – Deine Story. Deine Jugendreise.

Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für betreute Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Ange- bot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen sowie Sprachreisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter:innen für eine umfassende Be- treuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Be- treuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.