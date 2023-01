Am Höxteraner Juzi lockt nun ein Fußballkäfig

Um eine weitere Attraktion reicher ist der Jugendtreff in Höxter. Gemeinsam mit den jugendlichen Besucherinnen und Besuchern konnte ein sogenannter „Panna-Cage“, also ein kleiner Fußballkäfig mit etwa fünf Metern Durchmesser, errichtet werden. „Mit großer Unterstützung des städtischen Bauhofs war uns das kurzfristige Errichten erst möglich“, richtet Peter Kamischke-Funk seinen Dank an die Verantwortlichen. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendtreffs Höxter hat er die Errichtung des Käfigs organisiert.

Höxter. Eine schöne Überraschung sei es gewesen, als Anfang November ein Förderbescheid des Kreises Höxter im Briefkasten gelegen habe, der etwa die Hälfte der Kosten abdeckte. „Auf dieser Basis konnten wir sehr gut aufbauen und unsere Idee, die bereits seit einigen Jahren existiert, umsetzen“, ergänzt Kamischke-Funk. So sei die Idee nicht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen, sondern ein Ergebnis mehrerer Beteiligungsprozesse der letzten Jahre. „Jugendbeteiligung ist uns sehr wichtig und wir praktizieren sie, sowie wir nur können“, schildert Thorben Gottschalk, der seit dem Spätsommer im Jugendtreff tätig ist.

Das Besondere an dem Käfig ist, dass man auch mit zwei bis vier Spielern voll auf seine Kosten kommt und auf engem Raum viel technisches Können erlernen und einsetzen kann. Der Begriff „Panna“ bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie „tunneln“. Darauf baut auch ein möglicher Spielmodus auf, bei dem durch das „Tunneln“ des Mitspielers Extra-Punkte gesammelt werden können.

Am vergangenen Samstag fand auch direkt ein kleines Eröffnungsturnier statt, bei dem die Jugendlichen den Käfig auf Herz und Nieren testen konnten. Als Sieger ging der 13-jährige Hamid Ahmadi vom Platz. „In Zukunft steht der Käfig öffentlich zur Verfügung, man muss sich nicht anmelden oder einen Schlüssel abholen“, sagt Iwona Lokaj vom Jugendtreff, die sich über das vielseitige Angebot freut. Neben dem Käfig stehe eine Miniramp, eine Tischtennisplatte, diverse Sitzmöglichkeiten sowie ab nächstem Frühjahr auch das beliebte Trampolin wieder rundumerneuert zur Verfügung. „Wir setzen uns immer dafür ein, das Angebot des Juzis möglichst vielfältig auszugestalten, damit möglichst viele Interessen und Bedürfnisse angesprochen oder erfüllt werden. Mit dem Käfig erreichen wir sowohl ambitionierte Fußballer als auch Hobbykicker gleichermaßen“, so Kamischke-Funk .

„Wir laden alle Höxteraner gerne ein sich den Käfig einmal anzusehen und natürlich auch zu nutzen. Wir würden uns auch freuen, wenn die Höxteraner Fußballvereine den in Höxter einmaligen Fußballkäfig für ihre Zwecke nutzen würden“, führt Kamischke-Funk aus und erklärt: „Unserseits ist das von Anfang an so mit angedacht worden.“

Bei Fragen steht das Juzi-Team gerne zur Verfügung:

Jugendtreff Höxter, Brenkhäuserstr. 3, 37671 Höxter, 05271 920393, jugendtreff@hoexter.de und bei Instagram unter @juzihoexter