Alternatives Programm in den Osterferien vom Fürstenzimmer

Aufgrund der Corona-Beschränkungen können die Angebote nicht vor Ort stattfinden

Detmold. Das Osterferienprogramm im neuen Jugendtreff im Fürstenzimmer kann nicht wie geplant stattfinden, aber es gibt ein Alternativprogramm für zu Hause und draußen. So wird es in den Ferien trotzdem nicht langweilig! Und so sieht das Programm an insgesamt sechs Terminen aus:

Montag, 29. März 2021, 11:00-15:00 Uhr

Fototasche „Ich und mein Lieblingsort“ – Schicke uns das Foto und wir bedrucken für dich die Tasche!

Dienstag, 30. März 2021, 11:00-14:00 Uhr

Schnitzeljagd: Actionbound im Detmolder Bahnhofsviertel – Die Schnitzeljagd kann jeder für sich oder unter Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen machen!

Mittwoch, 31. März 2021, 11:00-14:00 Uhr

zero waste – Bienenwachstücher selber machen – Wir geben dir die Anleitung zum Selbermachen für zu Hause!

Mittwoch, 7. April 2021, 11:00-14:00 Uhr

Schnitzeljagd: Actionbound im Detmolder Bahnhofsviertel – Die Schnitzeljagd kann jeder für sich oder unter Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen machen!

Donnerstag, 8. April 2021, 11:00-15:00 Uhr

Fototasche „cool & creative“ – Schicke uns das Foto und wir bedrucken für dich die Tasche!

Freitag, 9. April 2021, 11:00-15:00 Uhr

Foto-Challenge – Melde dich an bei uns und wir schicken dir die Aufgaben per Mail oder WhatsApp!

Weitere Informationen zum Programm finden sich im angehängten Flyer oder im Internet unter www.detmold.de. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, eine vorherige Anmeldung per Mail an fuerstenzimmer@detmold.de ist erforderlich. Fragen zum Programm beantwortet gerne Tamari Tsertsvadze unter Tel. 01755814512. Hintergrund für das geänderte Angebot sind die weiteren Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, die ab Montag, 29. März, in Nordrhein-Westfalen gelten werden. Noch wurde die dann gültige Verordnung nicht veröffentlicht, die Stadt Detmold geht aber davon aus, dass auch Angebote in Kleinstgruppen nicht stattfinden können. Daher wurde das Programm kurzfristig geändert.