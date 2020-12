Ahlers AG holt Sonja Ruppert als Senior Director Operations & Supply Chain an Bord

Herford. Ab Januar 2021 wird Sonja Ruppert die Ahlers AG als neuer Senior Director Operations & Supply Chain verstärken. In ihrer neuen Rolle wird die erfahrene Managerin übergreifend alle Themen der Supply Chain, von der Produkterstellung bis zur Auslieferung, verantworten .„Mit Sonja Ruppert konnten wir eine hoch qualifizierte Supply Chain – Expertin für uns gewinnen.

Ich bin überzeugt, dass wir von ihrem großen Know – How profitieren werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Dr. Stella A. Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG. Sonja Ruppert (54) war zuletzt im Bereich Consulting für Produktentwicklung, Beschaffung & Supply Chain tätig. Zuvor hatte sie bei Marc O‘ Polo die Position als Director Buying, Pattern Production & Supply Chaininne. Sonja Ruppert bringt über 30 Jahre internationale Erfahrung in der Textilbranche mit. So war sie u.a. in leitenden Positionen bei Hugo Boss, Hellmann Worldwide Logistics und der Oui- Gruppe tätig.

Die Ahlers AG ist einer der großen börsennotierten Männermode – Hersteller in Europa. Mit den Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Otto Kern sowie Pioneer Authentic Jeans und Pionier Workwear bietet Ahlers maßgeschneiderte Kollektionen für unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente