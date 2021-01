Ältere Studierende lernen digital

Kreis Lippe/ Bad Meinberg. Stimmen die Bevölkerungszahlen in Deutschland noch? Was glaubt, wer nichts glaubt? Und was hat Philosophie mit Corona zu tun? Das sind einige Fragen, auf die in den kommenden Wochen Antworten gesucht werden – und zwar in Form von Online-Seminaren.

Teilnehmen an den Online-Seminaren kann jeder ganz bequem vom heimischen Sofa aus. Möglich machen das die Angebote des Europäischen Zentrums für universitäre Studien (EZUS). Hier lernen und studieren Menschen, die auch im Alter Lust auf persönliche Weiterbildung haben.

Und dass sich digitales Lernen nicht nur auf Schule, Ausbildung und Studium beschränken muss, beweisen die zahlreichen Seniorinnen und Senioren, die bisher mit Begeisterung und großem Engagement an den EZUS Onlineangeboten teilgenommen haben. Ganz selbstverständlich und routiniert klickten sie sich wöchentlich in die digitale Veranstaltung, verfolgten die Vorträge stellten Fragen und diskutierten anschließend angeregt die Themen.

Nun hat das EZUS ein neues Programm mit fünf weiteren Online-Seminaren veröffentlicht. Eigentlich finden die EZUS Seminare seit vielen Jahren im Kurgastzentrum in Bad Meinberg statt. Da das zurzeit nicht möglich ist, sind Online-Seminare eine willkommene Alternative, um neuen Input und Einblicke in die aktuelle wissenschaftliche Forschung zu erhalten. „Es ist immer wieder ein großer Gewinn, an den Seminaren teilzunehmen“, so das Fazit einer Teilnehmerin.

„Mein Dank gilt den Dozentinnen und Dozenten, die die Umstellung auf das digitale Format mitgetragen und so ein kurzweiliges, wissenschaftliches Onlineangebot für unsere Studierenden ermöglicht haben“ betont Anna Penner, Leiterin des EZUS. Für die kommenden Monate soll das Online-Angebot noch weiter ausgebaut werden, aber auch neue Präsenzveranstaltungen für die Zeit nach dem Lockdown sind geplant.

Die Online-Seminare finden jeweils am Dienstag von 10 bis 12 Uhr statt. Alle Themen und Termine sowie ausführliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.ezus.org oder bei Anna Penner unter 05261 7080823.