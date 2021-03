Campingplätze in NRW besonders günstig, Teutoburger Wald über Bundesschnitt .

Bielefeld. Im Bundesländer-Vergleich ist Campingurlaub in Nordrhein-Westfalen besonders günstig. Zu diesem Ergebnis kommt das ADAC Campingportal PiNCAMP nach Auswertung von mehr als 5500 Campingplätzen in Deutschland und Europa. In NRW zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen Kind 2021 durchschnittlich 32,38 Euro pro Übernachtung. Günstiger sind nur die Campingplätze in Thüringen (29,76 Euro). Im Durchschnitt kostet die Nacht in Deutschland 35,43 Euro, das sind 1,50 Euro mehr als im Vorjahr.

Innerhalb NRWs übernachten Camper im Bergischen Land (26,55 Euro), Münsterland (29,62 Euro) und in Ostwestfalen-Lippe (31,88 Euro) besonders preiswert. Etwas teurer ist es im Sauerland (33,45 Euro), am Niederrhein (33,50 Euro) und in der Eifel (33,51 Euro). Die Region Teutoburger Wald liegt mit 35,70 Euro sogar über dem Bundesdurchschnitt. Im Vergleichspreis enthalten sind der Auto- oder Caravan-Standplatz sowie die wichtigsten obligatorischen Nebenkosten wie Strom, warme Duschen und Kurtaxe. Der Preis bezieht sich auf die Hochsaison und Campingplätze mit einer ADAC Klassifikation von drei Sternen oder höher.

„Sobald die Reisebeschränkungen gelockert werden, erwarten wir eine extrem starke Nachfrage nach Campingurlaub“, sagt Michael Wannow vom ADAC in NRW. Der Tourismus-Experte rät deshalb dazu, die Campingreise rechtzeitig zu planen und den Wunschplatz schon jetzt zu reservieren. Über pincamp.de sind 2200 Campingplätze in Deutschland und Europa online buchbar.

Am teuersten ist Campingurlaub in Deutschland in den touristischen Hochburgen Mecklenburg-Vorpommern (38,82 Euro), Bayern (36,96 Euro), Baden-Württemberg (36,50) und Schleswig-Holstein (35,71).

Europaweit ist Deutschland zusammen mit Schweden (34,35 Euro) erneut günstigstes Campingland. Die höchsten Übernachtungspreise pro Standplatz im europäischen Ländervergleich zahlen Camper in der Schweiz (54,63 Euro). Italien und Kroatien folgen mit 54,30 Euro und 50,30 Euro pro Familienübernachtung. Weniger als 50 Euro pro Nacht bezahlt man in Spanien (47,23 Euro), Dänemark (45,50 Euro), Österreich (44,16 Euro), Frankreich (43,00 Euro), den Niederlanden (42,88 Euro) und Großbritannien (39,58 Euro).

Eine ADAC Übersicht mit Top-Campingplätzen in NRW finden Sie auf adac.de/nrw oder pincamp.de/deutschland/nordrhein-westfalen.

Camping-Service des ADAC in NRW: