25.03.2023 |Saisonstart bei der Landeseisenbahn Lippe – Der Schlemmerexpress geht auf Tour

Nordlippe. Unter Hochspannung startet der Museumszug der Landeseisenbahn Lippe am 25. März mit seiner Elektrolok in die Saison 2023. Die Auftaktfahrt in diesem Jahr ist der Schlemmerexpress – ein kulinarisches und ereignisreiches Erlebnis für die ganze Familie.

Die Fahrt mit dem Heckeneilzug beginnt um 17 Uhr am Bösingfelder Bahnhof, geht von dort aus über Alverdissen nach Barntrup und wieder zurück. Im Zug gibt es ein klassisches Krustenbratenbuffet mit Bayrisch Kraut aus regionaler Herkunft. Zudem werden ein Getränk und ein kleines Dessert im Rahmen des Fahrpreises serviert. Die voraussichtliche Rückankunft in Bösingfeld ist um 20:30 Uhr. Der Zug ist bewirtschaftet, das Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist nicht gestattet. Während der gesamten Fahrt stehen Servicemitarbeiter bereit, den Fahrgästen Getränke an die Plätze zu bringen.

Für Erwachsene kostet das Schlemmerexpress-Ticket 39 €, für Kinder (3 bis 12 Jahre) liegt der Fahrtpreis bei 30 €.

Die Fahrt findet nur bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl statt. Reservierungen können ausschließlich über den Ticketshop erfolgen: http://www.landeseisenbahn-lippe.de/ticket-shop/ und sind unbedingt erforderlich.